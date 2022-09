Studierende aus der Pfalz beteiligen sich an Energiespar-Kampagne

Das Studierendenwerk der Vorderpfalz beteiligt sich an der bundesweiten Energiespar-Kampagne des Deutschen Studentenwerks. Die Aktion soll die Studierenden in den Wohnheimen zum Energiesparen motivieren.

Die Energiespar-Challenge "Flip the Switch" startet am 1. Oktober und dauert vier Monate. Wie das Studierendenwerk Vorderpfalz in einer Pressemeldung bekannt gegeben hat, treten dabei alle Studierendenwohnheime in Landau, Germersheim, Ludwigshafen und Worms gegeneinander an. Damit beteiligen sich in der Vorderpfalz rund 970 Studierende an diesem Energiespar-Wettbewerb.

Wer am meisten Energie spart, gewinnt

Welches Wohnheim bis zum Januar die meisten Kilowatt pro Kopf eingespart hat, gewinnt. Das Gewinnerwohnheim wird mit dem Energiesparmeister-Preis ausgezeichnet und bekommt eine Party im kommenden Jahr bezahlt.

Energiesparen ist angesagt in Studentenwohnheimen der Pfalz (Symbolbild) IMAGO Christian Ohde

Für den Wettbewerb können sich Studierende über die sozialen Netzwerke gegenseit zu Energiespar-Aufgaben herausfordern. Das kann zum Beispiel eine Aufforderung zum kalten Duschen sein, zum dauerhaften Herunterdrehen der Raumtemperatur oder zum Verzicht aufs Haare-Föhnen.

#myenergchallenge

Hintergrund der Challenge sind die steigenden Energiekosten und eine mögliche Energieknappheit. Andreas Schülke, der Geschäftsführer des Studierendenwerks Vorderpfalz findet deutliche Worte für die aktuelle Situation: „Wir denken, Energiesparen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und ein Akt der Solidarität." Die Kampagne spielt auch in den sozialen Medien. Hier findet man entsprechende Postings unter dem Hashtag #myenergchallenge.