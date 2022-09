per Mail teilen

Der kommende Herbst und Winter wird energietechnisch für einige Kommunen zur Herausforderung. Auch was die Schulen betrifft. Kühl könnte es dort nicht nur wegen coronabedingtem Lüften sowie notwendigem Energiesparen werden. Im Rhein-Pfalz-Kreis etwa sind einige Heizungsanlagen in Schulen auch in einem bedenklichen Zustand.