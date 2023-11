Speyer: U-Boot erfolgreich angehoben und gekippt

Zwei Motoren und wochenlange Vorbereitung waren nötig, aber am Ende hat es dann doch noch geklappt: Im Technik Museum in Speyer wurde ein ganzes U-Boot auf die Seite gekippt.

Im Technik Museum in Speyer ist am Dienstag der zweite Versuch gestartet worden, das 350 Tonnen schwere U-Boot U17 auf die Seite zu kippen. Und dieses Mal hat es tatsächlich geklappt, den Stahlkoloss flachzulegen: in einer speziellen Kippvorrichtung mit Hilfe von zwei Elektromotoren. Der Vorgang dauerte etwa eine Stunde und war ein Test. Im Sommer soll es ernst werden und das Schiff zum Technik Museum nach Sinsheim gebracht werden. Auf dem Weg wird es mehrmals gekippt werden müssen, damit es zum Beispiel unter der Neckarbrücke durchpasst.

Der erste Versuch musste abgebrochen werden

Der erste Versuch Ende September war gescheitert. Beim Drehen hatten sich leichte Dellen an der Außenwand gebildet. Deshalb stoppten die Techniker damals ihren ersten Versuch. "Der Druck von den Rollen auf die U-Boot-Haut war zu groß", sagte der Projektleiter Michael Einkörn. Deswegen habe man diesmal noch einmal "richtig viel Stahl" drangeschweißt, um die Wände zu verstärken. Vor allem sei wichtig, dass die Techniker ganz langsam ohne Hektik arbeiten: "Das hat vor uns noch niemand gemacht auf der Welt, deshalb gehen wir da sehr vorsichtig ran".

Hintergrund

U17 war seit 1973 im Einsatz und zusammen mit U26 einst das erste deutsche U-Boot in US-amerikanischen Gewässern nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach der Ausmusterung 2010 in Kiel bekam das Museum in Speyer vom "Verband Deutscher Ubootfahrer" einen Tipp und sicherte sich den "Oldtimer". Tausende Schaulustige standen dann im Mai am Rheinufer in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und verfolgten den Transport des respekteinflößenden Ausstellungsstücks nach Speyer.