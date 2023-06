Jetzt ist klar: Fettfässer in Speyer wurden gestohlen

Illegale Müllentsorgung? Nein: Diebstahl. Bei den leeren Speisefett-Tonnen, die Pfingsten in Speyer aufgetaucht sind, handelt es sich um Diebesgut. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte hatten an Pfingsten auf einem Parkplatz im Westen von Speyer 180 Mülltonnen und Fässer abgestellt, darin: Reste von Speisefett. Die Polizei hatte direkt den Verdacht, dass ein Diebstahl dahinter stecken könnte. Das hat sich nun bewahrheitet. Sie habe entsprechende Anhaltspunkte, teilt die Polizei mit. Mehr noch: Gut 130 Tonnen habe man zwischenzeitlich bereits ihrem Besitzer zurückgeben können, dem Germersheimer Unternehmer Stefan Henning. "Ich habe meine Behälter sofort erkannt", so Henning nach Sichtung der Polizeifotos gegenüber dem SWR.

Fett-Diebstahl ist kein Einzelfall

Hennings Firma Foodback sitzt im südpfälzischen Germersheim und sammelt nach eigenen Angaben bei Gastronomen in einem Umkreis von 40 Kilometern das alte Fritierfett ein. Das Fett lagern die Gaststätten oder Restaurants bis zur Abholung in Tonnen. Foodback bereitet das Altfett nach eigenen Angaben auf und verkauft es weiter an die Biodieselindustrie. Seit Ende vergangenen Jahres häuften sich die Diebstähle. Die gefüllten Tonnen würden direkt bei den Gastronomen geklaut.

Fett-Händler geht von Bandenstrukturen aus

Stefan Henning glaubt nicht, dass das Einzeltäter sind: "Wir gehen mittlerweile von Bandenkriminalität aus, vom 'organisierten Verbrechen' wie man so schön sagt." Schließlich seien das enorme Mengen, die da entwendet werden. In die großen Tonnen gehen laut Henning etwa 180 Liter Fett rein. Den Gegenwert, die Tonne eingerechnet, schätzt er auf über 200 Euro.

Die Spur führt nach Holland

In seiner Not wurde Henning kreativ: Eine Fettbox hätten sie mit einem Ortungschip versehen, um sie im Falle eines Diebstahls verfolgen zu können. Als sie dann tatsächlich gestohlen wurde, führte die Spur nach Holland, in eine Fettschmelze. Die zuständigen Polizisten vor Ort - die Box stand in Baden-Württemberg und wurde dort auch gestohlen - hätten aber mit dieser Information nichts anzufangen gewusst. Das sei ja im Ausland, da sei man doch gar nicht zuständig, soll der Polizist laut Henning gesagt haben. Dabei sei Fettdiebstahl alles andere als eine Lappalie: "Unserem Unternehmen ist bisher ein Schaden von rund 70.000 Euro entstanden."