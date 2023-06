Fett-Diebstahl? 130 Tonnen mit Speisefett-Resten illegal in Speyer entsorgt

Was erst wie ein großer Umwelt-Ärger aussah, könnte sich als Diebstahl entpuppen. Die Polizei sucht weiter Hinweise - und ein Unternehmer beklagt organisierten Fett-Klau.

Im Westen von Speyer haben Unbekannte rund 130 Mülltonnen und Fässer illegal abgestellt. Gelbe Tonnen mit blauen Deckeln, weiße Tonnen mit grünen Deckel, die Fässer sind rund und blau. "Ich habe sofort meine Behälter erkannt", sagt Stefan Henning von der Firma Foodback: "Die mit den grünen Deckeln, die gehören zu uns."

Altfett-Unternehmer erkennt eigene Tonnen

Hennings Firma Foodback sitzt im südpfälzischen Germersheim und sammelt nach eigenen Angaben bei Gastronomen in einem Umkreis von 40 Kilometern das alte Fritierfett ein. Das Fett lagern die Gaststätten oder Restaurants bis zur Abholung in Tonnen - in weißen mit grünen Deckeln. Foodback bereitet das Altfett nach eigenen Angaben auf und verkauft es weiter an die Biodieselindustrie.

Beim Frittieren bleibt altes Fett übrig - Restaurants, Imbisse oder Kantinen sammeln es und verkaufen es dann an Recyclingunternehmen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Polizei Speyer hat Reste von Speisefett gefunden

Tatsächlich hat die Polizei Reste von Speisefett in den illegal abgestellten Tonnen und Fässern in Speyer gefunden. Stefan Henning vom Altfett-Recycling-Unternehmen geht davon aus, dass die bisher unbekannten Täter organisiert vorgehen: "Die haben die Tonnen mit dem Altfett direkt bei den Gastronomen geklaut. Dann müssen sie die mit drei oder vier Sprintern zu diesem Parkplatz gefahren haben und dann mit einem Saugtankwagen geleert haben."

Die Polizei in Speyer hat bereits konkrete Hinweise, wer die Tonnen dort abgestellt haben könnte. Sagt aber sonst: "Wir ermitteln in alle Richtungen."

Ein Recycling-LKW des Germersheimer Unternehmens. foodback GmbH & Co.KG

"Durch Fett-Diebstahl ist unserem Unternehmen bisher ein Schaden von rund 70.000 Euro entstanden."

Fett-Diebstahl: Was ein bisschen lustig klingt, ist für Stefan Henning von Foodback "mittlerweile ein emotionales Thema". Seit Ende vergangenen Jahres häuften sich die Diebstähle. Die gefüllten Tonnen würden direkt bei den Gastronomen geklaut. "Unserem Unternehmen ist bisher ein Schaden von rund 70.000 Euro entstanden." Er vermutet organisierte Banden hinter den Diebstählen. Und sagt weiter: "Mein Eindruck ist, die Polizei interessiert sich nicht sonderlich für diese Fälle. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen."

Und was passiert jetzt mit den Tonnen? Altfett-Entsorger Henning bittet darum, diese auf keinen Fall zu vernichten, er und die anderen Betriebe hätten sie gerne wieder zurück. Die Stadt Speyer weist darauf hin, dass die Entsorgung damit zusammen hängt, was genau die Polizei ermittelt - war es eine illegale Entsorgung von Abfällen oder eine Straftat. "Sollte es sich um wilden Müll handeln, wird die Stadtverwaltung eine Anzeige gegen Unbekannt stellen." Für die Entsorgung und die Kosten wären dann die Entsorgungsbetriebe Speyer zuständig.