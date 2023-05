Unbekannte stehlen Geige und Zubehör im Wert von über 100.000 Euro

per Mail teilen

Eine Geige aus dem 17. Jahrhundert ist in einem ICE von Stuttgart nach Berlin gestohlen worden. Ihr Wert beträgt mehr als 100.000 Euro - und noch weitere teure Gegenstände verschwanden.

Die Polizei sucht mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Diebstahl einer kostbaren Geige machen können. Eine professionelle Musikerin hatte sich deswegen an die Behörden gewandt. Dies geschah, nachdem sie am vergangenen Freitag am Stuttgarter Hauptbahnhof angekommen war.

Profimusikerin war mit teurer Geige unterwegs

Erst nach dem Verlassen des Zuges habe die 59-jährige Berufsmusikerin den Verlust des Instruments bemerkt. Zu diesem Zeitpunkt sei der Fernzug bereits wieder auf dem Rückweg nach Berlin gewesen. Die Beamten gehen davon aus, dass der Koffer mit der teuren Geige auf dieser Fahrt gestohlen wurde.

Ähnlich wie im 17. Jahrhundert gibt es noch heute Geigenbauer, die die Instrumente ein Handarbeit herstellen - wie beispielsweise Peter Körner aus Mainz. SWR

Weißer Geigenkoffer hatte kostbaren Inhalt

Nicht nur die Geige im Wert von mehr als 100.000 Euro kam den Angaben zufolge abhanden: In dem weißen Geigenkoffer befanden sich demnach weitere wertvolle Gegenstände. Dazu zählten laut Bundespolizei auch zwei Geigenbögen im Wert von mehr als 23.000 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach möglichen Zeugen.