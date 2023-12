per Mail teilen

Die S-Bahn Rhein-Neckar wird 20 Jahre alt. Am 14. Dezember 2003 um 0:08 Uhr rollte der erste Zug, und zwar von Ludwigshafen nach Mannheim. Pro Tag nutzen 120.000 Bürger die S-Bahn.

Ein S-Bahn-Zug verläßt den Mannheimer Hauptbahnhof in Richtung Ludwigshafen. SWR DB-AG, Markus Seebold

Als die erste S-Bahn startete, sprach die damalige Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU) von einem "Tag der Freude für Ludwigshafen". Denn von der Eröffnung profitierte vor allem die Vorderpfalz.

Die Menschen in Ludwigshafen haben am meisten unter den Bauarbeiten gelitten. Aber sie sind auch diejenigen, die am stärksten von der neuen S-Bahn Rhein-Neckar profitieren.

Am Berliner Platz war der neue Haltepunkt "Ludwigshafen-Mitte" errichtet worden, mit seiner spektakulären gläsernen Dachkonstruktion. Direkt daneben wurde für die vier S-Bahn-Linien eine weitere Eisenbahnbrücke über den Rhein nach Mannheim gebaut.

Am Berliner Platz im Herzen der Innenstadt wurde der Haltepunkt "Ludwigshafen-Mitte" errichtet. SWR

Außerdem entstand die "Schifferstadter Kurve", auf der Güterzüge und Intercities den Ort umfahren, damit die S-Bahnen im Schifferstadter Bahnhof mehr Platz haben. Und am Ludwigshafener Hauptbahnhof wurde der S-Bahn-Stützpunkt mit Werkstatt gebaut.

Zahlen zur S-Bahn Rhein-Neckar Die S-Bahn Rhein-Neckar wird täglich von rund 120.000 Fahrgästen genutzt. Im Einsatz sind 148 Triebwagen. Bedient werden 170 Stationen in vier Bundesländern, und zwar in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und im Saarland. Die S-Bahn hat elf Linien. Die Streckenlänge beträgt insgesamt 603 Kilometer. Es ist das zweitlängste S-Bahn-Netz Deutschlands. Die S1 von Homburg über Kaiserslautern, Neustadt, Schifferstadt, Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg nach Osterburken ist mit 202 Kilometern die längste S-Bahn-Linie Deutschlands. 2028 wird die S1 von Homburg nach Zweibrücken verlängert und ist dann sogar 213 Kilometer lang. Die BASF in Ludwigshafen hat eine eigene S-Bahn-Linie. Die S44 pendelt im 60-Minuten-Takt vom Hauptbahnhof Ludwigshafen ins Werksgelände und bedient dort drei Haltestellen.

Los ging es 2003 mit vier Linien, heute sind es elf. Die S-Bahn Rhein-Neckar wurde bis nach Germersheim und Homburg im Saarland verlängert. Später folgten Erweiterungen Richtung Mainz, in den Kraichgau, an die Bergstraße und ins Hessische Ried. Seit wenigen Tagen fährt die S3 durch den Landkreis Germersheim bis Karlsruhe. Das S-Bahn-Netz ist jetzt 603 Kilometer lang, und damit das zweitlängste in Deutschland.

Freude auch heute noch in Neckargemünd

Am Bahnhof Neckargemünd bei Heidelberg im Rhein-Neckar-Kreis jedenfalls sind die Fahrgäste froh, dass es die S-Bahn gibt - und sie damit fast überall hinfahren können in der Region:

Jahrelang war die S-Bahn Rhein-Neckar die pünktlichste in Deutschland

In den ersten Betriebsjahren galt die S-Bahn Rhein-Neckar als die pünktlichste in ganz Deutschland. Doch je mehr das Streckennetz wuchs, desto störanfälliger wurde es. Immer wieder gibt es Verspätungen und Zugausfälle. S-Bahn-Chef Maik Dreser freut sich, dass die S-Bahn Rhein-Neckar trotz aller Schwierigkeiten bei Umfragen zur Kundenzufriedenheit Platz drei aller S-Bahnen in Deutschland erreicht.

Aus vier S-Bahn-Linien wurden elf 2003: Eröffnet werden die S-Bahn-Rheinbrücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim, der neue Haltepunkt "Ludwigshafen-Mitte", die Umfahrung von Schifferstadt und die neue S-Bahn-Werkstatt im Ludwigshafener Hauptbahnhof. 2003: Start der Linien S1, S2, S3 und S4. Endpunkte auf Pfälzer Gebiet sind Speyer und Kaiserslautern. 2006: Die S3 und S4 werden Speyer nach Germersheim verlängert. Die S1 fährt von Kaiserslautern weiter bis nach Homburg. 2011: Die S-Bahn wird von Germersheim über Philippsburg nach Bruchsal verlängert. Liniennummer S33. 2018: Eröffnung der S6 von Ludwigshafen über Frankenthal und Worms nach Mainz. Außerdem geht die S44 an den Start von Ludwigshafen-Hauptbahnhof nach Ludwigshafen-BASF-Nord. 2023: Verlängerung der S3 von Germersheim nach Karlsruhe. 2028: Voraussichtliche Verlängerung der S1 von Homburg nach Zweibrücken. Noch in Planung sind ein S-Bahn-Anschluss der Air-Base Ramstein sowie die Anbindung von Freinsheim und Grünstadt über die noch zu bauende "Flomersheimer Kurve" südlich von Frankenthal.

Wir sind total stolz, dass wir über einen so langen Zeitraum mit so vielen Herausforderungen eine so hohe Kundenzufriedenheit haben.

Um den dichten Verkehr auf der S-Bahn-Strecke zu entlasten, wünscht sich Maik Dreser, dass endlich das Nadelöhr auf den Schienen zwischen Mannheim und Heidelberg ausgebaut wird. Schon seit Jahren wird darüber diskutiert, die dort still liegenden Gütergleise zu reaktivieren und der S-Bahn zur Verfügung zu stellen. Doch kurzfristig ist ein Ausbau dort nicht in Sicht.

Das kritisiert Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU). "Es fehlt an Gleiskapazitäten", sagte er dem SWR und fordert: "Ein weiterer Ausbau ist zwingend notwendig, sonst werden wir unsere Ziele für die Verkehrswende mit einer Verdopplung der Fahrgastzahlen nicht erreichen."