Beim Hantieren mit einem Feuerwerkskörper verliert ein Mann in Ludwigshafen mehrere Finger. Für die Ärzte der BG Klinik gab es in der Nacht mehr zu tun als in den Jahren davor.

Fünf Stunden lang musste der Mann in der BG Klinik in Ludwigshafen operiert werden, weil ihm ein Feuerwerkskörper in seiner rechten Hand explodiert ist. Den Verletzungen zufolge scheint es ein Böller gewesen zu sein, so Chefarzt Dr. Gather. Weil die Hand zu stark beschädigt war, mussten mehrere Finger amputiert werden.

BG Klinik Ludwigshafen: "Mehr zu tun als in den Vorjahren"

"In den Jahren zuvor war es in der Chirurgie etwas ruhiger", bilanziert Gather die Silvesternacht in der BG Klinik Ludwigshafen. Insgesamt mussten zum Jahreswechsel 25 Personen behandelt werden - die meisten wegen unterschiedlichen Handverletzungen.

Obwohl bereits in der Nacht einiges "wegoperiert" werden konnte, so Dr. Gather, gibt es am 1. Januar noch viel zu tun. Erfahrungsgemäß klagen viele Patienten erst im Laufe des Tages über Schmerzen, sobald sie ausgenüchtert sind, sagt Dr. Gather.