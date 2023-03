per Mail teilen

"Love-Scamming" nennt die Polizei den Betrug mit vorgetäuschter Liebe. In Ludwigshafen gab es nun einen besonders schweren Fall.

Eine Seniorin aus Ludwigshafen hat laut Polizei im Sommer 2021 im Netz einen Unbekannten kennengelernt. Der Kontakt sei über eine Scrabble-Spiele-App zustandegekommen. Beide hätten regelmäßig miteinander gechattet. Er hatte ihr auch Fotos geschickt, die - so vermutet es die Polizei - gar nicht ihn zeigten. Der Unbekannte habe die 75-Jährige aber auch immer wieder um Geld gebeten, weil sein Konto angeblich gesperrt worden sei. Zudem habe er ihr versprochen, zu ihr nach Deutschland zu kommen und bei ihr einzuziehen. Insgesamt hat die Frau dem Mann rund 180.000 Euro überwiesen, berichtet die Polizei. Der Betrug sei erst aufgeflogen, als eine Bankmitarbeiterin misstrauisch wurde.

Wie kann man sich vor Love-Scamming schützen? Beim Love-Scamming gaukeln Betrüger anderen Menschen vor, sie zu lieben. Letztendlich geht es ihnen aber nur ums Geld. Das Landeskriminalamt rät in solchen Fällen: - Kein Geld an Menschen überweisen, die man noch nie persönlich getroffen oder gesehen hat. - Bei unglaublichen oder unglaubwürdigen Angeboten sollte man misstrauisch bleiben - auch bei Themen wie Wohnungs- oder Partnersuche. - Wer einen Verdacht hat, sollte den Namen der Internetbekanntschaft mit dem Zusatz "Scammer" zum Beispiel bei Google eingeben. Suchmaschinen können den Verdacht in vielen Fällen bestätigen. - Wer betrogen wurde, sollte sofort jeden Kontakt abbrechen. Am besten ist es, wenn man sich eine neue Mailadresse und Telefonnummer zulegt. - Wer Geld verloren hat, sollte in jedem Fall Strafanzeige bei der Polizei erstatten.

Die Polizei Ludwigshafen warnt: Das sogenannte "Love-Scamming" ist in sozialen Netzwerken und online-Partnerbörsen keine Seltenheit. Misstrauen ist vor allem dann geboten, wenn der Chat-Partner vorgibt, in Not zu sein und dringen Geld zu benötigen. Die Polizei hat zudem eine Internetseite eingerichtet, auf der man sich zu dieser und anderen Betrugsmaschen informieren kann: vom Enkeltrick über den falschen Polizisten bis hin zum Schockanruf.