Polizei warnt vor Betrug auf Immobilienseiten

Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Die Täter nutzen dazu bekannte Immobilienseiten.

Dabei stellen die Täter auf den bekannten Immobilienseiten Wohnungen ein, heißt es von der Polizei. Sobald Interessenten Kontakt aufnähmen, würden die Betrüger die Personalien und Kopien des Personalausweises verlangen.

Täter zapfen Konto der Opfer an

Manchmal fragen die Täter laut Polizei auch nach den Kontodaten ihrer Opfer. Wenn sie diese bekämen, würden sie Überweisungen von dem Konto des Täters tätigen.

Seriöse Immobilienseiten warnen vor möglichen Betrugsfällen, wenn ihnen diese auffallen. Polizei Trier

Polizei und Immobilienseiten warnen

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich davor, Daten, wie Kontonummern, Geheimzahlen oder TANs am Telefon oder per E-Mail weiterzugeben. Auch eine Kopie des Personalausweises sollte niemals an Unbekannte herausgegeben werden.

Sobald Immobilienseiten eine solche Betrugsmasche erkennen würden, warnen sie selbstständig vor einem Betrug.