Schweich: Enkeltrickbetrug in letzter Minute verhindert

Mitarbeitende einer Bank haben am Mittwoch in Schweich einen Enkeltrickbetrug verhindert. Sie alarmierten die Polizei, als eine 87-Jährige 45.000 Euro abheben wollte.

Die Seniorin war am Mittwochnachmittag zu ihrer Bank in Schweich (Kreis Trier-Saarburg) gegangen, um das Geld von ihrem Konto abzuheben, teilte die Polizei mit. Da die Bankmitarbeitenden die Masche des Enkeltrickbetrugs kannten, wurden die misstrauisch und riefen die Polizei.

45.000 Euro Kaution

Die 87-Jährige habe daraufhin den Beamten erklärt, dass ihre Tochter in einen tödlichen Unfall verwickelt gewesen sei und sie mit der angeblichen Polizei in Kontakt stehe. Die verlange nun eine Kaution in Höhe von 45.000 Euro. Nur so könne verhindert werden, dass die Tochter ins Gefängnis müsse. Sie dürfe aber niemandem davon erzählen. Die Polizeibeamten vor Ort klärten die Seniorin dann auf, dass es sich in dem Fall um einen Enkeltrickbetrug handele.

Im Zweifelsfall Polizei alarmieren

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei noch einmal vor solchen Enkeltrickbetrügern. Die echte Polizei würde niemals nach Wertgegenständen im Haus oder bei der Bank fragen. Wer sich beim Telefonat unsicher fühle, soll auflegen und die Polizei verständigen.