Falsche Polizeibeamte aus Mannheim erbeuten zehntausende Euro

Kriminelle, die sich fälschlicherweise als Mannheimer Polizeibeamte ausgegeben hatten, haben einen 88-jährigen betrogen. Sie schockten ihn mit einem Anruf.

Die Anrufer gaben sich gegenüber dem Mann als Polizeibeamte aus Mannheim aus. Ihr Trick: Sie forderten wegen eines angeblichen Autounfalls der Tochter eine Kaution in Höhe von 80.000 Euro.

Übergabe von 54.000 Euro in Mannheim

Der 88-Jährige aus Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) sollte Bargeld und Schmuck an einem Hotel in Mannheim abgeben. Kurz darauf war Mann dann auch an den vereinbarten Ort gefahren und übergab einem Unbekannten 54.000 Euro Bargeld. Daraufhin sollte der 88-Jährige weiteres Geld bei einer Bank abheben und dem Unbekannten überreichen.

Doch dazu kam es nicht. Dennoch: Erst auf dem Weg zur Bank fiel dem Senior bei einem Telefonat mit Angehörigen auf, dass er getäuscht worden war. Eine weitere Geldübergabe fand dann für den Mann glücklicherweise nicht mehr statt. Die Täter konnten unerkannt entkommen.