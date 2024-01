Bei einem Kindermaskenball in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) soll ein Mann beim Auftritt einer Tanzgruppe einen rassistischen Spruch gerufen haben. Für Donnerstag haben daher alle Vereine in Limburgerhof zu einer Kundgebung aufgerufen.

Zu dem Vorfall kam es beim Kindermaskenball des Vereins "Turngemeinde 1904" in der Jahnturnhalle in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) am Sonntagnachmittag vor einer Woche. Wie der Vorsitzende des Vereins, Bernd Lohe, dem SWR berichtete, war ein Mann beim Auftritt einer Tanzgruppe mit drei indisch-stämmigen Mädchen aufgestanden und hatte gerufen: "Was soll die Scheiß-Multi-Kulti-Veranstaltung?" Die Aufführung der zwölf- bis 14-jährigen Mädchen wurde daraufhin für kurze Zeit unterbrochen.

Rassistische Pöbelei bei Kindermaskenball: Turnverein ruft Polizei

Der Mann wurde aufgefordert zu gehen, wehrte sich aber und schubste jeden, der in seine Nähe kam, so Lohe. Die Polizei wurde gerufen, aber noch vor Eintreffen der Beamten hatte der Mann die Veranstaltung verlassen, weil laut Lohe immer mehr Menschen gefordert hatten, dass er gehen soll.

Das Thema 'Rassismus' ist immer hässlich, aber auf Kinderveranstaltungen Kinder anzupöbeln, das ist unfassbar.

Kinder verlassen nach rassistischer Parole die Halle

Die Kinder tanzten ihren Auftritt zu Ende, verließen danach aber direkt die Veranstaltung. Der Vater der Mädchen erstattete Anzeige. Bernd Lohe sagte dem SWR: "Das Thema 'Rassismus' ist immer hässlich, aber auf Kinderveranstaltungen Kinder anzupöbeln, das ist unfassbar."

Limburgerhof: Vereine wollen Zeichen gegen Rassismus setzen

Deswegen organisiert er mit allen Vereinen in Limburgerhof am Donnerstag eine Kundgebung am Rathaus. Alle 25 Vereine in Limburgerhof machen laut Lohe mit. "Es geht nicht allein darum, ein Zeichen zu setzen und lediglich zu sagen, wogegen man ist. Wir wollen zeigen, wofür wir stehen." Motto der Kundgebung ist "Haltung zeigen gegen Rassismus".

Uns interessieren die Herzen der Menschen, nicht ihre Hautfarbe oder ihre Religion.

Vereine seien offen für alle, sagt Lohe weiter. "Uns interessieren die Herzen der Menschen, nicht ihre Hautfarbe oder ihre Religion."

Limburgerhof: Mehr als 1.000 Teilnehmer zu Kundgebung gegen Rassismus erwartet

Der Vereinsvorsitzende rechnet am Donnerstag ab 18:30 Uhr mit mehr als 1.000 Teilnehmern. Einige Vereinsvorstände wollen auf der Kundgebung sprechen und auch der Bürgermeister von Limburgerhof, Andreas Poignée (CDU). Danach soll es mit Musik fröhlich weitergehen.

Die Polizei hat den pöbelnden Mann inzwischen ermittelt. Laut einem Polizeisprecher handelt es sich um einen 54-Jährigen aus Limburgerhof. Die Staatsanwaltschaft prüfe, ob der Vorfall strafrechtliche Konsequenzen hat. Ein relativ neuer Straftatbestand "verhetzende Beleidigung" könnte in Betracht kommen, so ein Sprecher.