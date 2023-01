Wohnraum für Geflüchtete wird in der Pfalz knapp

per Mail teilen

In der Vorder- und Südpfalz wird der Wohnraum für Geflüchtete immer knapper. Dem Kreis Germersheim steht das "Wasser bis zum Hals".

"Wenn Sie eine Möglichkeit sehen, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, melden Sie sich bitte unbedingt bei Ihrer Stadt oder Verbandsgemeinde." So wendet sich der Kreis Germersheim auf seiner Internetseite und in den sozialen Medien an seine Einwohner. "Bitte geben Sie sich einen Ruck", sagt Landrat Fritz Brechtel. "Das Wasser steht uns bis zum Hals."

Richtige Wohnungen statt Sammelunterkünften

Rund 320 zusätzliche Asylsuchende erwartet der Kreis im ersten Halbjahr 2023. Zur Not könnten rund 60 Menschen vorübergehend in der leerstehenden Bienwaldschule in Wörth wohnen. Aktuell baut die Stadt das Obergeschoss des Gebäudes aus, um dort weitere 60 Menschen unterbringen zu können. Das sei aber nur die absolute Notlösung, sagt Brechtel. Die Menschen sollen schnellstmöglich in richtige Wohnungen umziehen können.

Germersheim ist kein Einzelfall

So geht es den meisten Städten und Kreisen in der Region. Die Stadt Ludwigshafen bereitet beispielsweise eine ehemalige Lagerhalle im Stadtteil Mundenheim vor, um dort Geflüchtete unterbringen zu können. Die Halle hatte die Stadt schon 2015 genutzt, als besonders viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Sie ist seitdem im Besitz der Stadt. In Frankenthal sucht die Verwaltung im Moment noch eine geeignete Halle, um eine Sammelunterkunft einzurichten. Im Gespräch seien mehrere Sporthallen.

In Landau habe sich die Situation Ende letzten Jahres zugespitzt. Vor einiger Zeit hatte auch Landau einen Aufruf an seine Bewohner gestartet. Allein im Dezember habe die Stadt mehr als 60 geflüchtete Menschen aufgenommen, sagt eine Sprecherin. "Wir sind immer gut damit gefahren, Menschen in von uns angemieteten Wohnungen unterzubringen. Das ist künftig nicht mehr ausschließlich möglich." Die Stadt hat eine ehemalige Druckerei und ein ehemaliges Hotel als Flüchtlingsunterkünfte hergerichtet. Auch das seien aber nur Notlösungen.

Neustadt hat laut Stadtverwaltung noch ein paar freie Kapazitäten. Die Stadt geht aber schon jetzt aktiv auf Menschen zu, die früher schon einmal Wohnraum zur Verfügung gestellt haben. Im Kreis Südliche Weinstraße gibt es auch nur noch wenig Wohnraum. Allein in der ersten Januarwoche habe man schon zehn Neuankömmlinge unterbringen müssen.

Nur noch wenige Ukrainer

Dabei kämen immer weniger Menschen aus der Ukraine in die Pfalz. "Die Menschen kommen aus Syrien, der Türkei, dem Iran, Somalia und Pakistan", sagt etwa eine Sprecherin des Kreises Südliche Weinstraße. Diese Menschen werden als Asylsuchende erfasst und haben damit einen anderen Status als die Ukrainer.

Um der Lage Herr zu werden, bemüht sich der besonders betroffene Kreis Germersheim nach eigenen Angaben auch um Wohncontainer. Da hätten die Geflüchteten immerhin eigene vier Wände. Jedoch liege die Lieferzeit aktuell bei rund sechs Monaten, sagt die Kreisverwaltung. Der Markt sei leergefegt. Um die Zeit zu überbrücken, bis die Container geliefert werden können, sei es zwingend nötig, privaten Wohnraum zu nutzen.

Solche Wohncontainer wie in Alzey-Worms möchte der Kreis Germersheim beschaffen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich

In Speyer gar keine Probleme

Zwischen all den Städten und Kreisen, die nicht wissen, wie sie mit dem knappen Wohnraum fertig werden sollen, sticht die Stadt Speyer heraus. "Die Stadtverwaltung informiert, dass von Seiten der Stadt derzeit kein Wohnraum für geflüchtete Menschen aus der Ukraine gesucht wird, da aktuell ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen", heißt es auf der Seite der Stadt.