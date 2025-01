per Mail teilen

In der Vorder- und Südpfalz stagniert der Ausbau der Windkraft. Vergangenes Jahr ist in der Vorder- und Südpfalz nicht ein einziges neues Windrad gebaut worden - im Gegensatz zum Trend im ganzen Land.

In ganz Rheinland-Pfalz sind zuletzt mehr Anlagen in Betrieb gegangen. Aber in der Vorder- und Südpfalz wurde auch kein Windrad neu genehmigt. Das teilt der Bundesverband WindEnergie auf SWR-Anfrage mit.

Laut dem Verband sind der Norden von Rheinland-Pfalz und die Region Koblenz beim Ausbau der Erneuerbaren Energien deutlich weiter als die Pfalz. Das hänge auch mit der Akzeptanz von Windkraftanlagen in der Bevölkerung zusammen. Außerdem sei mit dem Pfälzerwald eine große Fläche für Windräder nahezu komplett blockiert.

41 neue Windräder in ganz Rheinland-Pfalz

In ganz Deutschland sind laut Bundesverband WindEnergie im vergangenen Jahr gut 600 Windräder neu gebaut worden - 41 davon in Rheinland-Pfalz. Spitzenreiter war NRW mit mehr als 150 Anlagen.Im Saarland wurden nur zwei gebaut.