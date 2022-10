Eulen Ludwigshafen: Handballer gedenken Opfer der Messerattacke

Der Handball-Zweiligist Eulen Ludwigshafen plant beim Heimspiel am Freitagabend eine Gedenkminute für die Opfer der Messerattacke von Ludwigshafen-Oggersheim.

Kurz vor dem Anwurf der Partie (ab 19:30 Uhr) in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen gegen VfL Eintracht Hagen will der Verein zusammen mit den Fans der Opfer der tödlichen Messerattacke vergangene Woche gedenken. Etwa 1.500 Zuschauer werden für das Heimspiel erwartet.

Lisa Heßler, Geschäftsführerin Eulen Ludwigshafen Eulen Ludwigshafen

„Die schreckliche Bluttat, die zwei junge Leben in unserer Stadt auslöschte, hat auch uns im Verein und in der Mannschaft zutiefst geschockt und erschüttert.“

Menschen gedenken in Ludwigshafen-Oggersheim der Opfer des tödlichen Messerangriffs SWR

Der Verein plant außerdem eine Spendenaktion zugunsten der Hinterbliebenen des Messerangriffs in Oggersheim. Die Zuschauer können beim Heimpsiel der Eulen spenden. Und der Förderverein Eulen-Klub 100 will zusammen mit der Mannschaft für jeden Treffer des Teams 10 Euro spenden. Die Summe soll am Ende nochmal verdoppelt werden.

Mannschaft der Eulen Ludwigshafen Eulen Ludwigshafen

Eulen wollen sportlich wieder punkten

Nach drei Wochen Spielpause gehen die Eulen Ludwigshafen erstmals wieder in der 2. Liga auf Punktejagd. Gegen den Siebzehnten der Tabelle aus Hagen soll ein Sieg her. Laut Verein hat das Team in der Zwischenzeit gut trainiert. Die Eulen belegen aktuell Tabellenplatz 12, ihr letztes Punktspiel hatten die Pfälzer auswärts in Coburg verloren.