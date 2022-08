Experten aus der Pfalz helfen: Trockenheit im Garten - was tun?

Die Experten vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Neustadt haben derzeit viel zu tun: Viele Pfälzer Gartenbesitzer fragen dort wegen der extremen Trockenheit um Rat.

Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit suchen immer mehr Gartenbesitzer Hilfe beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Neustadt an der Weinstraße. Die Experten der dort ansässigen Gartenakademie raten Gartenbesitzern dazu, bei der Gestaltung ihrer Gärten umzudenken. Vor allem Besitzer von großen Rasenflächen würden angesichts der verdorrten Flächen in ihrem Garten verzweifeln, sagt Werner Ollig. Er ist Leiter der Gartenakademie Rheinland-Pfalz.

Trockenheit in Deutschland: Vergessen Sie grünen Rasen!

In heißen Sommern spüre man jetzt deutlich, dass in den vergangenen Jahrzehnten die großen Laubbäume aus den Gärten entfernt wurden, so Ollig. Da wo Bäume oder Büsche Schatten spenden, bleibe es normalerweise auch bei Hitze grün. Sattgrüne Rasen könne man bei den immer heißer werdenden Sommern aber vergessen. Ollig und die übrigen Gartenexperten am DLR empfehlen, Obst- oder Nussbäume zu pflanzen, denn es werde in den kommenden Sommern heiß bleiben. Zusätzlich habe man ab Herbst dann noch etwas Leckeres zu Essen.

Gartenexperte Werner Ollig im Garten SWR

Gartenbesitzer sollen Regenwasser im Winter auffangen

Eine weitere Empfehlung: Im Winter das Regenwasser auf den Rasen fließen lassen. Eine Klappe am Fallrohr des Daches, ein dicker Schlauch auf den Rasen und schon wird der Grundwasserspeicher wieder angefüllt. Ansonsten laufen die rund 100.000 Liter Regenwasser, die im Winter an einer einzigen Dachfläche anfallen, in die Kanalisation, von dort in den Rhein und das sorge nur für Überflutungen. So könnten Gärten – vor allem solche mit Bäumen – viel länger auch ohne Gießen durchhalten.