Startschuss für das Festival des Deutschen Films auf der Parkinsel in Ludwigshafen. Bis zum 10. September sind zahlreiche Stars der deutschen Filmbranche angekündigt.

Eröffnet wurde die 19. Auflage des Filmfestivals am Mittwochabend mit der Komödie "Gäste zum Essen" von Carolin Otterbach. Ein Film um die Begegnung zweier höchst unterschiedlicher Familien, deren Kinder sich ineinander verliebt haben. Bis zum 10. September präsentieren sich 54 Produktionen auf der Parkinsel am Rhein. 14 der Filme konkurrieren im Wettbewerb um die Filmkunstpreise, die eine Jury beim Filmfestival in mehreren Kategorien vergibt. Erwartet werden zahlreiche Stars wie Nastassja Kinski, Karoline Herfurth und Jan Josef Liefers.

Josefine Preuß "voller Vorfreude" vor dem Eröffnungsfilm

Josefine Preuß war am Mittwochabend einer der zahlreichen Stargäste auf dem Roten Teppich. Sie ist spätestens seit der Erfolgsserie "Türkisch für Anfänger" in der deutschen Schausspielszene bekannt und spielt auch im Eröffnungsfilm eine der Hauptrollen.

Das Festival wurde mit viel Film-Prominenz eröffnet SWR

Sie sei "nervös, aufgeregt und voller Vorfreude", sagte Preuß vor der Premiere auf dem Roten Teppich. "Kommen unsere Lacher an der richtigen Stelle? Kommen Reaktionen, mit denen wir gar nicht gerechnet haben?" Das sei eigentlich das allerschönste: "Wenn so ein Film im Fernsehen läuft, kriegen wir die Reaktionen nicht so live mit. Und, ja, ich bin sehr gespannt."

Filmpreis für Axel Milberg wird Donnerstag verliehen

Am Donnerstag ist dann Axel Milberg einer der Stargäste, vielen bekannt als der Kieler Tatort-Kommissar Klaus Borowski. Auch der vielfach ausgezeichnete Schauspieler und Regisseur Justus von Dohnányi und Regisseur Sönke Wortmann ("Das Wunder von Bern" und "Charité") werden auf dem roten Festivalteppich erwartet.

Axel Milberg, bekannt in der Rolle des "Tatort"-Kommissars Borowski picture-alliance / Reportdienste Carsten Rehder

Viele Film-Highlights: Unsere Tipps

Unter den Komödien, Dramen, Dokus und Kinderfilmen ist sicher für jeden Cineasten etwas dabei. Der Filmfestival-Reporter von Radio Ludwigshafen empfiehlt beispielsweise das Drama "Das Lehrerzimmer", das bereits fünf deutsche Filmpreise eingeheimst hat. Der Film erzählt die Geschichte der jungen Mathe-Lehrerin Carla (Leonie Benesch), die ihre Schüler engagiert, voller pädagogischer Ideale und mit viel Geduld und Verständnis unterrichtet. Doch dann bringt eine Diebstahl-Serie Unruhe in den Schulalltag und Carla findet sich in einer moralischen Zwickmühle wieder.

Auch die schwarze Komödie "Sissi und ich", die die bekannte Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn mal von einer ganz anderen Seite beleuchtet und neu interpretiert, ist im Programm. Sissi (Susanne Wolff) lässt sich aus Langeweile immer wieder neue Diäten, Fitnessübungen und Schönheitsbehandlungen einfallen, eine verrückter als die andere. Der gesamte Hofstaat samt ihrer neuen Hofdame Irma (Sandra Hüller) muss diese Ideen umsetzen und sich den Launen der Kaiserin unterwerfen. Über all den Diäten und dem Fitnesswahn kommen sich die beiden Frauen immer näher.

54 Produktionen präsentieren sich, los ging es mit der Komödie "Gäste zum Essen" SWR

Eröffnungsfilm ausverkauft - 100.000 Besucher insgesamt erwartet

Die Karten für den Eröffnungsfilm waren restlos ausverkauft. Ansonsten gibt es aber noch Tickets für die rund 50 Filme, die Open Air und in Zeltkinos mit insgesamt 4.500 Plätzen gezeigt werden. Der Kartenvorverkauf sei sehr gut gelaufen, sagte Festivaldirektor Michael Kötz dem SWR. Kötz rechnet bis zum 10. September mit rund 100.000 Besuchern auf der Parkinsel. Damit sei Ludwigshafen nach der Berlinale weiterhin das besucherstärkste deutsche Filmfestival.

Kulturministerin Binz: Festival ist eine "kulturelle Perle"

Das Land Rheinland-Pfalz fördert das Festival mit 150.000 Euro. Als Vertreterin der Landesregierung war Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) zur Eröffnung nach Ludwigshafen gekommen. Das Festival sei ein "Glanzstück" und eine "kulturelle Perle für Rheinland-Pfalz", meinte die Grünen-Politikerin.