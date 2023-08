Festival des deutschen Films in Ludwigshafen eröffnet

Es ist einer DER kulturellen Höhepunkte in Rheinland-Pfalz - das Festival des deutschen Films auf der Parkinsel in Ludwigshafen. 54 Produktionen werden gezeigt, Preise werden verliehen, Prominente kommen. In den vergangenen drei Jahren litt das Festival unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Dünn besetzte Stuhl-Reihen auf der Parkinsel dürfte es diesmal aber kaum geben. Der Vorverkauf lief gut. Die Veranstalter wollen an Vor-Corona-Zeiten anknüpfen, rechnen mit mindestens 100.000 Besuchern und Besucherinnen. Am Abend lief der Eröffnungsfilm - eine Komödie - mit Stars wie Josefine Preuß.