Umzüge und Straßenfastnacht in der Pfalz am Veilchendienstag

Endspurt der Fastnachtssaison: Kurz vor Aschermittwoch wurde in der Pfalz noch einmal richtig Straßenkarneval gefeiert. Ganz besonders feierfreudig war der Kreis Germersheim.

In Bad Dürkheim war der erste Umzug: Bereits am Vormittag um 11:11 Uhr ging es los mit dem Umzug der Derkemer Grawler durch die Innenstadt. Zwei Stunden später, um 13:11 Uhr setzte sich der größte Umzug der Südpfalz in Bewegung, der Faschingsumzug in Herxheim (Kreis Südliche Weinstraße): Mit 40 Wagen und 16 Fußgruppen ging es einmal über die Hauptstraße, seitdem wird in der Festhalle weitergefeiert.

Um 13:31 Uhr ging der Umzug in Hagenbach im Kreis Germersheim los. Zwei Minuten später, um 13:33 Uhr, startete der Umzug in Waldsee im Rhein-Pfalz-Kreis.

Um 14 Uhr startete in Jockgrim - ebenfalls im Kreis Germersheim - der Umzug des Elferrats. Um 14:30 Uhr setzte sich dann in Rheinzabern der dritte und größte Umzug im Kreis Germersheim in Bewegung: mit 42 Gruppen, 12 Wagen, 1.000 Teilnehmern und vermutlich nochmal gut 4.000 Leuten am Straßenrand.