Auch am Rosenmontag wird in der Vorder- und Südpfalz weiter Fastnacht gefeiert: In Neuburg am Rhein (Kreis Germersheim) zogen am frühen Nachmittag die Narren durch den Ort. Die schönsten Bilder vom Faschingsumzug:

Schwarz-gelb gestreift und gut gelaunt: Dieses Bienenvolk zog in Neuburg am Rhein mit durch die Straßen SWR Den Fußball im Blick: "WM 74" war das Motto des Wagens dieser beider Narren SWR Den Pforzer Windhexen reichte ein gut bestückter Bollerwagen. Aber: Wer solche Masken, fällt auch so auf! SWR "Wir waren die Schönsten, schreiben Sie das!" rief die Dame ganz links dem SWR-Reporter zu. Hiermit geschehen. SWR "Uff Geischderjagd" war das diesjährige Motto der Habacher Buwe. SWR Eine Hommage an die Ghostbusters der 1980er SWR Bunte Pfauen und ein Hahn im Korb SWR Der Pfälzerwald-Verein war ebenfalls mit einem Wagen in Neuburg vertreten. SWR Warten, dass der Zug sich in Bewegung setzt. Und hoffen, dass das Wetter in Neuburg hält (Spoiler: Es hielt nicht ganz). SWR Ein liebevoll gestalteter Tribut an den berühmtesten Zauberlehrling der Welt. SWR Die Habacher Buwe hatten eine Nebelmaschine auf dem Wagen... SWR ...-und sie wußten sie einzusetzen. SWR "Schorle-Geflüster" ist das Motto dieses Wagens. SWR In der Bahnhofstraße in Neuburg setzt sich der Zug langsam in Bewegung. SWR Pimp my Karnevalswagen... SWR "Dj Zahnfee" war das Motto des Wagens hinter dem diese Fee herging oder besser gesagt -tanzte. SWR Schnauzbart und Vokuhila: Die Spieler des FV Neuburg orientierten sich dieses Jahr an Fußballerfrisuren der 70er und 80er. SWR Der Wagen des Jugendraum in Berg SWR Die Narhalla schipperte in diesem Jahr durch Neuburg... SWR ...und sogar ein Bergwerk war dabei. SWR