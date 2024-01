Ermittlungen zu ausgesetzter Kangal-Hündin in der Pfalz eingestellt

Die Weinberg-Welpen aus der Vorderpfalz

Ein Winzer hatte am 8. August 2023 die ausgesetzte Kangal-Mischlingshündin in seinem Weinberg bei Niederkirchen (Landkreis Bad Dürkheim) entdeckt.

Die hochschwangere Hündin bekam im Weinberg 14 Welpen, von denen zunächst elf lebten. Die Tiere wurden ins Tierheim Frankenthal gebracht. Dort starb wenig später ein Welpe.

Tierheimleiterin Simone Jurijiw kümmerte sich wochenlang rund um die Uhr um die Hündin und ihre Welpen, die alle sehr geschwächt waren.

Die Hündin wurde auf den Namen "Mira" getauft. Die Welpen wurden nach Rebsorten benannt: "Chardonnay", "Merlot", "Rivana", "Dornfelder", "Domina", "Kerner", "Silvana", "Syrah", "Regent" und "Riesling".

Ende Oktober waren alle Tiere vermittelt: Mutter "Mira" wohnt jetzt am Rand des Schwarzwalds im Landkreis Böblingen (Baden-Württemberg). Ihre Kinder kamen an Familien in der Pfalz, im Saarland, in Nordrhein-Westfalen und im Kreis Göppingen (Baden-Württemberg).

Per WhatsApp-Gruppe tauschen sich die neuen Besitzer über die Fortschritte ihrer Welpen aus.

Im Januar 2024 stellte die Polizei die Ermittlungen zum Aussetzen der Hündin ein. Es gebe keine Ansatzpunkte mehr, teilte die Polizeidirektion Neustadt mit. Unter anderem war eine Kangal-Hundezucht durchsucht worden. Außerdem wurde ein Gen-Test bei einem Rottweiler veranlasst, der im Verdacht stand, der Vater der Welpen zu sein. Das Testergebnis war negativ.

Das Aussetzen von Hunden ist laut § 3, Absatz 3 des Tierschutzgesetzes strafbar. Es droht ein Bußgeld bis zu 25.000 Euro. Leidet der ausgesetzte Hund oder empfindet Schmerzen, kann gegen den Täter sogar eine Haftstrafe verhängt werden, und zwar bis zu drei Jahre.