Expertin gibt auf der CMT Tipps zum Reisen mit Hund

Ein Traumziel für viele, die Urlaub in Deutschland machen: Der Bodensee. Was aber machen diejenigen, die mit ihrem Hund auf Reise gehen? Welche Ausflüge können sie am See unternehmen, welche Strände besuchen? Moderatorin Annette Krause macht sich mit Mischlings-Hund Frida auf Erkundungstour.