Großbrand des Motorsportclubs in Ramberg in der Südpfalz

Das Vereinsheim des Motorsportclubs (MSC) Ramberg im Kreis Südliche Weinstraße hat am Montagvormittag gebrannt - mit starker Rauchentwicklung.

Das Feuer im Vereinsheim des MSC Ramberg war am Vormittag bemerkt worden. Da das ganze Gebäude brannte und sich eine dunkle Rauchwolke gebildet hatte, waren die Anwohner gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Angaben eines Polizeisprechers befand sich zum Zeitpunkt des Brands niemand in dem Gebäude.

Feuerwehr hat den Brand in Ramberg mittlerweile gelöscht

Die Feuerwehr konnte den Brand inzwischen löschen, so der Sprecher der Polizei in Landau. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Zurzeit seien Ermittler der Kriminalpolizei vor Ort, um nach Hinweisen zu suchen.

Wie hoch der Schaden ist, der an dem MSC-Vereinsheim entstanden ist, ist noch unklar. Da das Gebäude aber in Vollbrand stand, könne man von einer Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich ausgehen, so der Sprecher.