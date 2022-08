Großbrand in Neustadt an der Weinstraße unter Kontrolle

In einem Industriegebiet in Neustadt an der Weinstraße ist am Montagabend ein Großbrand ausgebrochen. Das Feuer ist seit dem späten Abend unter Kontrolle.

Laut Einsatzleitung brennt dort entsorgter Wertstoffmüll. 140 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst seien vor Ort. Ein Feuerwehrmann sei leicht verletzt worden, so ein Sprecher der Feuerwehr. Gebäude auf dem Gelände seien nicht betroffen. Wie hoch der Schaden ist und was die Brandursache war, sei noch unklar. Der Einsatz werde sich voraussichtlich noch mehrere Stunden hinziehen. 140 Einsatzkräfte sind in Lachen-Speyerdorf vor Ort Feuerwehr Neustadt an der Weinstraße 1.500 Meter lange Schlauchleitung Die Feuerwehr sei gegen 20.45 Uhr zu dem Flächenbrand gerufen worden. Schnell habe sich herausgestellt, dass es für die Feuerwehr ein größerer Einsatz werden würde: Die Rauchsäule habe man bereits aus der Ferne sehen können. Feuerwehren aus Haßloch und Landau seien zur Unterstützung gekommen. Zum Brandort im Industriegebiet "Altenschemel" musste eine 1.500 Meter lange Schlauchleitung gelegt werden. Die Einsatzkräfte ziehen den brennenden Müll auseinander, um ihn nach und nach zu löschen. Warnung in der Nacht aufgehoben Die Warnung an Bürgerinnen und Bürger in Neustadt, Haßloch und Meckenheim, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzustellen, wurde in der Nacht aufgehoben.