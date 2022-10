Bei einem Brand in Ellerstadt (Kreis Bad Dürkheim) ist am Samstag laut Polizei ein erheblicher Schaden entstanden. Zwei Menschen wurden verletzt.

Der Brand in dem Einfamilienhaus in Ellerstadt war im Keller ausgebrochen. Dabei war es nach Angaben der Feuerwehr zu einer starken Hitze- und Rauchentwicklung gekommen.

Löscharbeiten nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Ellerstadt (Kreis Bad Dürkheim) Freiwillige Feuerwehr Ellerstadt

Deswegen sei der Brand am Samstag erst von außen gelöscht worden, so die Einsatzkräfte, erst später hätten die Feuerwehrleute auch im Haus löschen können. Warum es zu dem Brand kam, ist nach Polizeiangaben noch nicht klar.

"Eine sichere Brandbekämpfung im Innenangriff war unter diesen Bedingungen zunächst nicht möglich, da das massiv gebaute Kellergeschoss Temperaturen von gemessenen 900 Grad Celsius aufwies."

Zwei Bewohner des Hauses in Ellerstadt mussten mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie konnten nach Angaben der Polizei bereits wieder entlassen werden. Zwei Haustiere starben bei dem Brand.

Anwohnerinnen und Anwohner wurden über "Katwarn" gewarnt

Weil die Rauchentwicklung so stark war, hatte die Feuerwehr eine Katwarn-Meldung an die Bevölkerung herausgegeben und die Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Brandursache soll ab Dienstag untersucht werden

Der Brand in dem Einfamilienhaus in Ellerstadt ist aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Kripo will die Ermittlungen am Dienstag aufnehmen. Dann erst sei es möglich, den Brandort sicher zu betreten, so ein Polizeisprecher.