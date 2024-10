Brand an Grundschule in Speyer - zwei Kinder verdächtig

Am Dienstagabend hat es auf dem Balkon einer Grundschule in Speyer gebrannt. Nach Polizeiangaben wurde das Feuer vermutlich gelegt. Verdächtig sind zwei Jungen.

Die Feuerwehr in Speyer wurde am frühen Dienstagabend zur Zeppelinschule in der Speyerer Innenstadt gerufen. Wie ein Sprecher mitteilte, brannte es auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss. Dort hatten sich unter anderem Abfallreste von dem Baustoff Bitumen entzündet, so die Feuerwehr.

Der Brand konnte nach etwa eineinhalb Stunden gelöscht werden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stehen nun nun ein elf und ein 15 Jahre alter Junge unter Verdacht, das Feuer gelegt zu haben.

Der brennende Balkon der Grundschule in Speyer. Er war über ein Baugerüst von außen erreichbar. Pressestelle Feuerwehr Speyer

Polizei Speyer: Zeugin hat mutmaßliche Brandstifter beobachtet

Eine Zeugin hatte nach Polizeiangaben beobachtet, wie die Beiden über ein Baugerüst auf den Balkon der Grundschule geklettert waren. Dort haben sie dann vermutlich einen Müllsack und eine Farbrolle angesteckt. Das Feuer griff auf die Bitumenbahnen und die Fassade über.

Den Schaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro. Mehr als 30 Feuerwehrleute waren mit zehn Fahrzeugen im Einsatz, zudem noch Rettungsdienst und Polizei.