Brennende Sportboote im Hafen Germersheim

Im Hafen Germersheim ist am Donnerstag ein Sportboot abgebrannt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 30.000 Euro.

Das Boot war laut Polizei an einem Steg festgemacht. Irgendwann am Donnerstagnachmittag geriet es in Brand. Das Feuer breitete sich laut Polizei auf zwei weitere Sportboote aus, ehe es dann von der Feuerwehr gelöscht wurde.

Verschmortes Plastik im Hafenbecken

Durch den Brand und die Löscharbeiten sind der Polizei zufolge größere Mengen verschmorter Kunststoffteile in das Hafenbecken gelangt. Die Feuerwehr hat anschließend eine Ölsperre ausgelegt. Um die Entsorgung werde sich gekümmert. Die Ermittlungen, wie es zu dem Feuer kommen konnte, laufen.