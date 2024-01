Auto brennt auf A61 bei Frankenthal komplett aus

per Mail teilen

Am Montagmorgen musste die Feuerwehr auf der A61 kurz vor dem Auobahnkreuz Frankenthal ein brennendes Auto löschen. Auslöser für das Feuer war laut Polizei ein Auffahrunfall.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 7 Uhr am Montagmorgen auf der A61 in Richtung Süden. Ein 22-Jähriger fuhr demnach im Stau mit seinem Auto auf den vorausfahrenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß entzündete sich das Fahrzeug des 22-jährigen Unfallverursachers und ging komplett in Flammen auf. Verletzt wurde dabei niemand.

Wie die Polizei mitteilt, musste der rechte Fahrstreifen für Lösch- und Bergungsarbeiten eineinhalb Stunden gesperrt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf circa 20.000 Euro.

A61: Zwei Unfälle am Montag

Am Montagmittag ereignete sich dann noch ein weiterer Unfall auf der A61, ebenfalls in Fahrtrichtung Süden, diesmal in der Nähe von Lambsheim. Bei dem Unfall wurden nach Polizeiangaben zwei Menschen leicht verletzt.