Schwerer Unfall im Kreis Kaiserslautern: Audi in zwei Hälften zerissen

Die Bilder lassen schon erahnen, wie schlimm dieser Unfall gewesen sein muss: Auf der B270 bei Schopp im Kreis Kaiserslautern sind gleich vier Autos in einen schweren Unfall verwickelt gewesen. Drei Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Ausgangspunkt des Unfalls am Donnerstagmittag war nach Angaben der Polizei der Fahrer eines Mercedes. Er bog gerade von Schopp kommend auf die Bundesstraße 270 in Richtung Waldfischbach-Burgalben ab. Dabei krachte er mit einem Audi zusammen, der gerade nach Kaiserslautern unterwegs war.

Schwerer Unfall im Kreis Kaiserslautern: Zwei Autofahrer schwer verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurde der Audi in den Gegenverkehr geschleudert, wo er mit zwei anderen Autos zusammenprallte - und zwar so heftig, dass der Audi in zwei Hälften gerissen wurde. Der 20-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Ein Hubschrauber flog ihn dann ins Krankenhaus.

Die andere Hälfte des bei dem Unfall zerrissenen Audis. Der Fahrer wurde bei dem Unfall in Höhe Schopp im Kreis Kaiserslautern schwer verletzt. Polizeipräsidium Westpfalz

Polizei Kaiserslautern schätzt Schaden auf 100.000 Euro

Der Fahrer des Mercedes verletzte sich bei dem Unfall nicht. Dafür aber die beiden Fahrerinnen der Autos, die entgegenkamen - eine verletzte sich ebenfalls schwer, die andere leicht. Die B270 war am Donnerstagmittag für mehrere Stunden voll gesperrt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro.