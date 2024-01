A6 nach Massenunfall bei Enkenbach-Alsenborn wieder frei

Am Montagvormittag sind auf der A6 Richtung Kaiserslautern mehr als ein Dutzend Autos zusammengestoßen. Die Autobahn war bei Enkenbach-Alsenborn bis zum späten Abend in eine Richtung gesperrt.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Lkw, der Richtung Saarbrücken unterwegs war, auf der verschneiten Fahrbahn in die Leitplanke gerutscht ist. Daraufhin seien etwa 15 dahinter fahrende Autos und Lastwagen zusammengestoßen. Am Ende des dabei entstandenen Staus haben sich dann weitere Unfälle ereignet. Insgesamt waren, so die Polizei, 18 Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Zwei Personen seien verletzt worden, eine von ihnen schwer. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.

A6 nach Unfall zunächst voll gesperrt worden

Wegen des Unfalls wurde die Autobahn zwischen Wattenheim und Kaiserslautern zunächst in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Am Nachmittag wurde in Fahrtrichtung Mannheim eine Spur für den Verkehr wieder freigegeben. In Fahrtrichtung Saarbrücken konnte die Autobahn ab dem späten Abend wieder befahren werden.

Bergung dauerte mehrere Stunden

Die Bergung der Lkw dauerte mehrere Stunden. Einige von ihnen standen quer auf der Autobahn. Die Feuerwehr versorgte die im Stau stehenden Autofahrer mit Decken und warmen Getränken.