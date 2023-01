Schnee sorgt für Unfälle in der Westpfalz

Schnee und Glätte haben in der Nacht und am frühen Morgen für Unfälle in der Westpfalz gesorgt. Bis jetzt hat es laut Polizei schon fast 70 Mal gekracht.

Wer heute Morgen im Westen der Pfalz auf sein Auto angewiesen war, kam schnell ins Schwitzen. Denn der viele Neuschnee aus der Nacht hat für Probleme auf den Straßen gesorgt. 66 Unfälle meldete das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern am Morgen.

Eine schwer verletzte Person

Überwiegend sei es bei Blechschäden geblieben, doch eine Person ist bei einem Unfall im Zuständigkeitsgebiet des Präsidiums schwer verletzt worden, teilt ein Polizeisprecher mit. Fünf weitere Menschen seien mit leichten Verletzungen davongekommen.

So sahen in der Westpfalz am Morgen viele Autos aus. Schnee und Glätte sorgten für viele Unfälle. SWR Rosi Düll

Totalschaden an Luxuswagen

Die vielen Unfälle sorgten laut Polizei für einen Gesamtschaden von etwa 360.000 Euro. Die hohe Summe kam zustande, weil unter anderem ein besonders teures Auto in Mitleidenschaft gezogen wurde. An einer Oberklasse-Limousine bei Kaiserslautern sei ein Totalschaden entstanden.

Viele Straßen wieder frei

So chaotisch die Verkehrssituation in der Nacht und am Morgen war, so schnell hat sie sich auch wieder beruhigt. Vor allem viel befahrene Straßen sind laut Polizei wieder weitestgehend geräumt, zum Beispiel in Kaiserslautern und Pirmasens. Auch in Dahn in der Südwestpfalz beruhige sich die Situation so langsam. Die Straßenmeistereien seien im Dauereinsatz.