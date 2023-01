Weiter winterliche Straßenverhältnisse in RLP

In Rheinland-Pfalz bleibt es frostig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt darum auch weiterhin vor glatten Straßen infolge überfrierender Nässe.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fällt laut Wettervorhersage in der Eifel Schnee. Richtung Rheinhessen bleibt es trocken. Am Freitagmorgen bewegen sich die Temperaturen nach Angaben des DWD zwischen -1 und -5 Grad. Damit sind glatte Straßen vorprogrammiert. SWR-Wetterexperte Sven Plöger sagt passend dazu: "Am Anfang des Monats eher Frühling, jetzt eher Winter."

Schnee im Laufe des Tages

Am Freitag zeigt sich der Himmel im Westen von Rheinland-Pfalz wolkenverhangen. Am Nachmittag beginnt es dann in Eifel und Westerwald kräftig zu schneien, während sich andernorts sogar etwas die Sonne zeigt. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -1 und 3 Grad.

Die Schneefälle der letzten Tage haben den Erbeskopf, den höchsten Berg im Hunsrück, in weiß getaucht. Für Wintersport reicht die rund 10 Zentimeter dicke Schneedecke aber noch nicht. SWR

Auch am Wochenende Winterwetter

Und auch der Samstag wird sich in Rheinland-Pfalz kalt zeigen, bei ähnlichen Werten.

Aber, und das ist die gute Nachricht: Der Himmel reißt auf und die Sonne kommt raus. Der Sonntag wird dagegen wieder ungemütlich mit weiteren Schnee- und Regenschauern.