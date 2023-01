Hier können Sie schon Skifahren und Rodeln im Norden von RLP

Einige Pisten und Lifte in der Region haben geöffnet. Die Skiklubs im Westerwald, im Hunsrück und in der Eifel hoffen, dass in den nächsten Tagen noch mehr Schnee fällt.

Langlauf, Skifahren, Rodeln - nachdem es am Donnerstag im Westerwald und Hunsrück geschneit hat, hoffen viele Wintersportler am Wochenende die Skigebiete besuchen zu können. Die Chancen dafür sind gut.

Skiklubs im Westerwald hoffen auf noch mehr Schnee

In Bad Marienberg wird der Kinderlift nach Angaben einer Sprecherin vom Skiklub Bad Marienberg-Unnau am Freitag geöffnet. Auch die Skihütte sei offen. Die Piste auf dem Schorrberg werde zwar beschneit, trotzdem hofft der Klub nach eigenen Angaben auch noch auf mehr Schnee in den kommenden Tagen. Dann könnte auch der Schlepplift am Sonntag geöffnet werden. Bereits jetzt sei die Nachfrage hoch, besonders bei der Skischule. Die Betreiber rechnen nach eigenen Angaben mit viel Andrang am Wochenende.

Auch der Wintersportverein Salzburger Kopf bei Stein-Neukirch hofft auf noch mehr weiße Flocken. Der Skilift ist den Angaben zufolge aber seit Mittwoch in Betrieb. Dort wird die Piste mit Naturschnee spätestens am Samstag auch für Snowtuber freigegeben. Die Skihütte öffnet am Freitagnachmittag. Bis zu sieben Zentimeter Neuschnee seien in den vergangenen Tagen gefallen.

Einige Pisten im Westerwald noch nicht geöffnet

In Kirburg wurde die Piste nach Angaben der Vorsitzenden des Skiklubs Kirburg am Mittwoch das erste Mal beschneit. Am Sonntag soll es mit dem Skibetrieb losgehen. Die Piste werde vorher noch zwei Mal beschneit. Bereits ab Samstag hat für Rodler oder Wanderer die Skihütte geöffnet.

Wie das Wintersportzentrum Erbeskopf in der Verbandsgemeinde Thalfang auf seiner Internetseite mitteilt, ist der Lift von 10 bis 17 Uhr geöffnet, auch in der kommenden Woche. Bürgermeisterin Vera Höfner hofft aber, dass in den kommenden Tagen mehr Schnee fällt und auch die Temperaturen weiterhin niedrig bleiben.

Webcam auf dem Erbeskopf Wie sieht's aktuell auf dem Erbeskopf aus? Hier geht's zur Webcam! Die Bilder werden stündlich aktualisiert.

Auch im Skigebiet Hohe Acht in der Nähe des Nürburgrings müssen Wintersportler noch geduldig sein: Am Schneetelefon heißt es: "Wintersport ist im Moment noch nicht möglich." Auf der Internetseite der Ortsgemeinde Kaltenborn steht, die Skilifte seien geschlossen.