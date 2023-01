Heftiger Schneefall in Eifel und Hunsrück - schon mehr als 40 Unfälle

In der Eifel und im Hunsrück schneit es weiterhin stark. Die Polizei meldet etliche Unfälle. Lastwagen blockieren Straßen und Busunternehmen haben den Betrieb eingestellt.

Zu einem besonders schweren Unfall ist es nach Angaben der Polizei in der Nähe von Hillesheim gekommen. Hier ist ein Autofahrer frontal mit einem Schneepflug zusammengestoßen. Der Mann wurde dabei eingeklemmt und verletzt. Er sei außer Lebensgefahr und werde im Krankenhaus in Gerolstein behandelt, heißt es bei der Polizei,

Ansonsten ist es in der Eifel und im Hunsrück meist bei Blechschäden geblieben. Autofahrer sind in den Straßengraben gefahren, Lastwagen haben sich quer gestellt und blockieren den Verkehr - auch auf Hauptverkehrsachsen.

Autobahn 60 bei Bleialf gesperrt

Auf der A60 in der Eifel zwischen Belgien und Prüm steht ein Laster quer auf der Fahrbahn, der Verkehr kommt in beiden Richtungen nicht weiter. Auch zwischen Oberehe und Walsdorf sowie zwischen Gerolstein und Prüm blockieren Sattelschlepper die Straßen. Kleinere Unfälle gab es laut Polizei zudem in Speicher, Fließem, Sellerich, Weinsheim und Niederprüm. Verletzt worden sei niemand.

Buslinien fallen wegen Schneefall aus

In der gesamten Region Trier fallen zudem Buslinien aus. Fast alle Unternehmen in der Eifel, an der Mosel und im Hunsrück haben den Betrieb eingestellt, so der Verkehrsverbund Region Trier. Es werde gewartet, bis die Straßen geräumt sind. Derzeit sind viele Kreis- und Landstraßen noch nicht frei.

Schnee auch im Hunsrück

Auch im Hunsrück ist am Freitagnachmittag viel Neuschnee gefallen. Die Polizei Idar-Oberstein berichtet von mehreren Unfällen. Auf der L160 zwischen Bruchweiler und Idar-Oberstein sind Lastwagen liegen geblieben. Auf der B41 zwischen Rötsweiler-Nockenthal und Oberbrombach geht es nur im Schritttempo voran. Auch dort stecken Lkw fest.

Muss ich vor meinem Haus streuen? Die Stadt Trier weist darauf hin, dass Wege vor Häusern und Wohnungen oder zu Grundstücken von den Anliegern gestreut werden müssen. Laut Straßenreinigungssatzung ist der Winterdienst auf Gehwegen so zu leisten, dass

Gehwege und Gehstreifen auf Fahrbahnen während der üblichen Verkehrszeit für Fußgänger ohne Gefahr nutzbar sind.

Die übliche Verkehrszeit beginnt werktags um 7 Uhr, am Wochenende um 8 Uhr und sie endet jeweils um 21 Uhr.

Als Streumaterial sind Sand, Streusalz, feine Asche, Sägemehl oder andere geeignete Stoffe zu verwenden.

Stadt Trier: Winterdienst im Einsatz

Der Winterdienst der Stadt Trier ist seit Freitagnachmittag und am Wochenende im Einsatz. Laut Stadt konzentriert sich der Winterdienst zunächst auf wichtige Durchgangsstraßen, Steigungen und Gefällstrecken.

Die Stadt bittet alle Menschen, die am Wochenende und zum Wochenbeginn in Trier zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Auto und Lastwagen unterwegs sind, um besondere Vorsicht.