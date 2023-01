Liftbetrieb am Erbeskopf startet am Sonntag

Die Betreiber des Wintersportzentrums am Erbeskopf im Hunsrück wollen am Sonntag den Liftbetrieb starten. Es sei jetzt nachts kalt genug, um mit den Schneekanonen Schnee zu erzeugen.

Die Betreiber gehen davon aus, dass der Schnee auf der Skipiste am Sonntag reichen wird. Die Verantwortlichen hoffen auch auf zusätzlichen Neuschnee am Freitag und am Samstag.

Skilift läuft den ganzen Tag

Der Skilift läuft am Sonntag von 10 bis 17 Uhr, heißt es auf der Internetseite des Wintersportzentrums. Auch in der kommenden Woche sei Liftbetrieb möglich. Wer am Erbeskopf seine ersten Versuche auf den Brettern starten möchte, könne einen Ski- oder Snowboardkurs in der lokalen Skischule besuchen.

Keine Nachtfahrten auf dem Erbeskopf

Nach Angaben des Zweckverbandes Erbeskopf wird es in dieser Saison Änderungen geben. So würden für Liftfahrten keine Mehrfachtickets mehr verkauft, sondern Tageskarten.

Zudem werde es in diesem Jahr kein Nachtfahren auf der Skipiste geben. Die Betreiber wollen Energie sparen, indem sie die Skipiste nicht beleuchten.

Es sei jetzt nachts kalt genug, um mit den Schneekanonen auf dem Erbeskopf Schnee zu erzeugen, so die Betreiber. SWR

Höchster Berg in Rheinland-Pfalz

Der Erbeskopf im Hunsrück liegt in der Verbandsgemeinde Thalfang (Kreis Bernkastel-Wittlich). Mit rund 816 Meter Höhe ist er der höchste Berg in Rheinland-Pfalz.