Erster Schnee am Donnersberg

Auf dem Donnersberg ist am Montag der erste Schnell gefallen. Die Landschaft hat sich in kürzester Zeit in eine Winterlandschaft verwandelt.

Innerhalb weniger Stunden hat sich auf dem Donnersberg eine geschlossene Schneedecke gebildet. Die Polizei meldete, dass die ersten Schneeballschlachten auf dem Donnersberg möglich sind. Wer den Berg hinauf will, braucht aber unbedingt Winterreifen. Die Straße war komplett weiß. Trotzdem waren schon die ersten Winterwanderer unterwegs. Am Montag ist der erste Schnee am Donnersberg gefallen. Einige Besucher nutzen direkt die geschlossene Schneedecke für einen Winterspaziergang. Autofahrer dürfte der Wintereinbruch hingegen weniger gefreut haben. SWR Wintereinbruch in der Pfalz Auch an vielen anderen Orten in Rheinland-Pfalz ist am Montag der erste Schnee gefallen. Etwa in der Eifel, in Mainz oder im Hunsrück. Im Südwesten färbte beispielsweise auch in Kusel und Pirmasens der erste Schnee die Landschaft und die Straßen weiß. Die Keltenmauer auf dem Donnersberg hat schon einigen Wintern getrotzt. SWR