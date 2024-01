Verwirrter Senior verursacht schweren Unfall bei Hettenleidelheim

per Mail teilen

Ein verwirrter Autofahrer hat laut Polizei gestern am späten Abend einen Verkehrsunfall bei Hettenleidelheim (Kreis Bad Dürkheim) verursacht. Er stieß frontal mit dem Auto einer Frau zusammen.

Nach Angaben der Polizei waren das Auto des 84-Jährigen und der jungen Frau auf der Bundesstraße zwischen Eisenberg und Hettenleidelheim um 23:20 am Freitag frontal aufeinandergeprallt. Beide hatten riesiges Glück und blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme gab die Frau an, dass der Senior schon eine längere Zeit auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen sein muss. Ein Autofahrer sei ihr entgegengekommen und hatte sie mit Lichthupe gewarnt. Deshalb sei sie langsam gefahren und der Zusammenstoß sei dadurch nicht so heftig gewesen.

Führerschein des Seniors wird einbehalten

Der 84-Jährige habe auf die Polizeibeamten vor Ort einen verwirrten Eindruck gemacht, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde einbehalten und die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 10.000 Euro.