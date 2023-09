Nach jahrelangem Boom schwächelt die Baubranche, auch in Rheinland-Pfalz. Unternehmen sind insolvent - und reißen zum Teil die Häuslebauer mit in finanzielle Schwierigkeiten.

Sie wollten sich im rheinhessischen Wintersheim ihren Traum vom eigenen Haus erfüllen - Familie Bührer mit ihren zwei kleinen Kindern. Im Januar 2022 kauften sie ein Grundstück und schlossen einen Vertrag mit einem befreundeten Bauunternehmer. Sie zahlten einen Vorschuss von 50.000 Euro und spätere weitere 150.000 Euro. Aber statt vor einem fertigen Eigenheim stehen sie nun vor einer leeren Baugrube - und das Geld ist weg.

Im Januar informierte der Bauunternehmer sie über finanzielle Schwierigkeiten. Inzwischen hat er Insolvenz angemeldet. Die Bührers können nicht weiterbauen, wenn sie ihr Projekt ganz aufgeben, müssten sie sogar noch die drei Meter tiefe Baugrube fachgerecht zurückbauen, was noch einen fünfstelligen Betrag kosten könnte.

Der insolvente Bauunternehmer wollte sich gegenüber dem SWR nicht zu dem Fall äußern. Nach Angaben der betroffenen Familie hat er weitere Gläubiger, die ebenfalls vor unfertigen Bauprojekten stehen. Ob die Bührers jemals auch nur einen Teil des gezahlten Geldes wiedersehen, ist völlig unklar. Sie selbst glauben nicht daran.

"Man hat keine Worte dafür. Man ist wütend. Man ist traurig, man ist enttäuscht. Es zerrt an einem, wir haben viele schlaflose Nächte hinter uns. Es sind viele Tränen geflossen seitdem."

Der Traum vom Eigenheim endet als Baugrube SWR

Die Bührers haben sich an eine Anwältin gewandt, die auf Baurecht spezialisiert ist. Sie sagt, dass 85 Prozent aller Verträge, die ihr zur Prüfung vorgelegt werden, in Teilen unwirksam sind. Sie rät, sich in jedem Fall vor der Unterschrift juristischen Rat zu holen. Denn hinterher ist es meist zu spät.

"Es sind immer schlechte Zeichen, wenn ein Unternehmer Vorschuss verlangt, obwohl er noch nicht begonnen hat. Und die Leistung, die man sieht, dem nicht entsprechen kann."

Makler- und Bauträgerverordnung - wann wird welche Zahlung fällig? Die Makler und Bauträgerverordnung (MaBV) regelt zum Schutz des Käufers die Frage, ab wann der Bauträger vom Kunden Geld entgegennehmen darf und wie er dieses Geld absichern muss. So ist dort geregelt, dass der Bauträger die empfangenen Gelder nur für das jeweilige Projekt verwenden darf. Außerdem muss er private Gelder und Zahlungen von Kunden komplett getrennt verwalten. Zudem hat der Bauträger dem Käufer eine Bürgschaft zu stellen oder er darf Raten nur nach Baufortschritt anfordern. Der Bauträger darf laut Gesetz erst dann Geld fordern, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. So muss unter anderem der Kaufvertrag rechtsgültig abgeschlossen sein und es müssen die Baugenehmigungen vorliegen. Liegen alle Voraussetzungen vor, kann der Bauträger laut Verordnung die gesamte Summe in bis zu sieben Teilraten verlangen. Nach der Eigentumsübertragung werden 30 Prozent fällig, nach der Fertigstellung des Rohbaus weitere 40 Prozent. Sobald das Dach fertig ist, sind es weiter 12 Prozent. Für Installationen, Fenster, Innenputz und Estrich werden Beträge zwischen drei und 10 Prozent der Restsumme fällig. Wenn das Objekt bezugsfertig ist, sind es nochmal 12 Prozent. Fünf Prozent der Summe kann der Käufer als Sicherheit einbehalten, für den Fall, dass Mängel vorhanden sind.

Baustopp in einer Neubausiedlung in Neuwied

Ein anderer Fall aus Neuwied: Hier ist der Bauträger gleich mehrerer Objekte in finanziellen Schwierigkeiten. Zehn Eigentümer der Reihenhaus-Anlage, die der Bauträger errichten wollte, stehen vor einer halbfertigen Bauruine. Kein Strom, kein Wasseranschluss - die Wohnungen sind alles andere als bezugsfertig. Für Peter Ganzer ein finanzielles Desaster. Kurz vor der Rente hat er sein Haus verkauft und für 250.000 Euro eine Wohnung in dem Neubau erworben. Dort wollten er und seine Frau schon längst wohnen, aber irgendwann herrschte Stillstand auf der Baustelle. Statt ins neue Eigentum musste Peter Ganzer in eine Ersatzwohnung ziehen, die der Bauträger angemietet hatte.

Das sollte unsere Altersversorgung sein. Dafür haben wir beide 50, also jeder fast 50 Jahre gearbeitet. Wir haben eine Immobilie dafür verkauft, und jetzt sitzen wir hier quasi im Regen.

Der Bauträger in Neuwied erklärt, dass auch er unter gestiegenen Kosten für Baumaterial und höheren Zinsen leidet. "Das zerschlägt fast jede Finanzierung". Die ganze Branche habe zu kämpfen. Ober er ebenfalls Insolvenz anmelden muss, ist noch ungewiss. Kommt es dazu, sieht es auch für die Neuwieder Häuslebauer schlecht aus.

Who is who? Bauherr, Bauträger, Bauunternehmer Der Bauträger ist stets ein Unternehmer im Sinne des Bürgerlichem Gesetzbuchs. In der Regel werden die Bauträger in Form einer Gesellschaft beschränkter Haftung (GmbH) geführt, möglich ist beispielsweise aber auch eine Führung in Form einer Aktiengesellschaft (AG), einer Kommanditgesellschaft (KG) oder sogar als Einzelunternehmer. Der Bauträger erwirbt in der Regel unbebaute Grundstücke, um diese zu bebauen. Das errichtete Gebäude wird dann mitsamt des Grundstücks verkauft. Der Bauträger verspricht demnach nicht nur die Bauleistung an sich, sondern zusätzlich auch die Übertragung des Eigentums. Dazu ist ein notariell beurkundeter Vertrag nötig. Der Bauunternehmer ist ebenso ein Unternehmer. Der wesentliche Unterschied ist jedoch der, dass der Bauunternehmer lediglich die Bauleistung verspricht. In der Regel wird der Erwerber des Gebäudes also bereits der Eigentümer des Grundstücks sein. Bei dem Bauherrn handelt es sich ebenso um einen Unternehmer, der sowohl eine natürliche Person als auch eine juristische Person sein kann. Bauherr ist nämlich der rechtlich und wirtschaftlich verantwortliche Auftraggeber bei der Durchführung von Bauvorhaben. Diese Bauvorhaben werden von ihm entweder im eigenen Namen oder für eigene oder fremde Rechnung vorbereitet oder ausgeführt beziehungsweise er lässt die Bauvorhaben von einem Dritten vorbereiten oder ausführen. (Quelle: JuraForum.de)

Auch auf vielen anderen Baustellen in Rheinland-Pfalz läuft nichts mehr. Handwerker oder Baufirmen sind insolvent: das Geld, das die Kunden bereits gezahlt haben, ist weg. Dabei wollte die Bundesregierung die Auftraggeber bei Hausbau und Renovierung besser vor Verlusten schützen. Doch passiert ist offenbar wenig.

Mehr Insolvenzen in RLP - vor allem in der Baubranche

In Rheinland-Pfalz haben im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 330 Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt - das waren gut 12 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs.

Die daraus vermutlich resultierenden Forderungen der Gläubiger summieren sich in diesem Zeitraum auf einen Höchstwert der vergangenen zehn Jahre - mehr als eine halbe Milliarde Euro.

Die Zahl der Insolvenzen in RLP steigt - und damit auch die möglichen Forderungen der Gläubiger SWR

Die meisten Insolvenzanträge stellten Unternehmen aus dem Baugewerbe, die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 70 Prozent gestiegen. Von Januar bis Juli meldeten 82 Unternehmen der Branche Insolvenz an.

Die Zahl der Insolvenzen in der Baubranche steigt in RLP SWR

Krise der Baubranche spitzt sich noch zu

Und nach Einschätzung von Wirtschaftsexperten ist der Höhepunkt der Krise am Bau noch nicht erreicht. Laut Münchner ifo-Institut werden derzeit so viele Wohnungsbauprojekte abgesagt wie noch nie. Mehr als jedes fünfte befragte Wohnungsbauunternehmen berichtete im August von Stornierungen, so der Leiter der ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Seit Beginn der Erhebungen haben wir noch nichts Vergleichbares beobachtet".

Viele Projekte, die Anfang 2022 geplant wurden, seien inzwischen nicht mehr rentabel, so Wohlrabe. Gründe dafür seien die rasant gestiegenen Baukosten und Zinsen, aber auch eine geringere Förderung für Bauprojekte, die die immer schärfer werdenden Energiesparvorgaben nicht erfüllen.

Die Krise im Wohnungsbau könnte sich sogar noch weiter zuspitzen. Für das kommende halbe Jahr erwarten die befragten Bauunternehmen, dass die Geschäfte weiter zurückgehen. Schon jetzt berichtet fast jedes zweite von ihnen über einen Auftragsmangel. Fast 12 Prozent der Unternehmen meldet Finanzierungsschwierigkeiten. Das sei der höchste Wert seit 30 Jahren, so Wohlrabe.

Lage am Bau auch in RLP "besorgniserregend"

Die Handwerkskammer der Pfalz nennt die Lage der Baubranche im Land "besorgniserregend“. Landesweit müssen immer mehr Unternehmen Insolvenz anmelden. Zwar ginge es etwa noch Elektrikern oder Heizungsbauern gut, weil sie von der Energiewende profitierten. Andere Gewerke, etwa im Hoch- und Innenausbau hätten aber sehr zu kämpfen. Viele Kunden leiden unter gestiegenen Zinsen, gestiegenen Materialkosten und der hohen Inflation und müssten dementsprechend sparen. Das zeige sich auch am Rückgang der Zahl der Baugenehmigungen. Die Auftragsbücher der Unternehmen seien immer leerer, so die HWK.

Hausbau mit möglichst wenig Risiko planen

Was also tun, um sich vor unliebsamen Überraschungen bei der Baufinanzierung zu schützen? Die Verbraucherzentrale rät, unbedingt schon im Vorfeld Experten zu Rate zu ziehen und die Finanzierung genau zu planen.

Tipps der Verbraucherzentrale zur Immobilienfinanzierung

Auch über die verschiedenen Möglichkeiten, ein Bauprojekt organisatorisch zu planen, sollte man ausführliche Beratung einholen.

Verbraucherzentrale RLP Beratung über Baurecht

Im Bundesjustizministerium wird offenbar zumindest über mehr Verbraucherschutz bei Bauvorhaben nachgedacht. Man arbeite an einer Reform des zugrunde liegenden Rechts, hieß es auf SWR-Anfrage. Ziel sei auch, "eine verbesserte Absicherung des Erwerbers in der Insolvenz des Bauträgers". Denkbar wäre zum Beispiel , dass die Bauunternehmer verpflichtend eine Versicherung gegen eine eigene Insovenz abschließen müssten.