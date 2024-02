Wiederaufbau im Ahrtal - Bürgermeister von Rech will weitermachen

per Mail teilen

An der Ahr sind die Kommunen seit der Flutkatastrophe besonders gefordert. Für den Wiederaufbau stehen Milliarden bereit. Doch das bringt nicht nur Gestaltungsmöglichkeiten, sondern auch große Herausforderungen. Mehrere Ortsbürgermeister an der mittleren Ahr wollen sich zur anstehenden Kommunalwahl nicht erneut aufstellen lassen. In Rech ist das anders.