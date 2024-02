Am Freitag Sonne und Wolken in RLP

per Mail teilen

Heiter bis wolkig bei 7 bis 12 Grad - so sehen die Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz am Freitag aus. Am Wochenende wird es ähnlich, wie SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert sagt. Allerdings könnten die Temperaturen dann auf bis zu 17 Grad steigen.