Viele Menschen leiden in Deutschland - auch in Rheinland-Pfalz - an einer seltenen Erkrankung. Für Betroffene bedeutet das oft allein bis zur Diagnose eine Odyssee. Oliver Tüscher, Sprecher des Zentrums für seltene Erkrankungen an der Unimedizin Mainz, befasst sich mit dieser Problematik. Er sagt, was die Forschung seltener Krankheiten betreffe, habe sich viel getan, aber noch nicht genug.