Zum zweiten Mal nach der Flutkatastrophe bereiten sich die Menschen im Ahrtal auf Weihnachten vor. Doch sind entspannte Festtage mitten im Wiederaufbau überhaupt möglich?

Der Weihnachtsbaum im Café :KERIT in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist festlich geschmückt mit roten Christbaumkugeln und einem goldenen Engel an der Spitze. In das Begegnungscafé der evangelischen Kirchengemeinde kommen jeden Tag Menschen, die sich einsam fühlen. Viele sind von der Flutkatastrophe betroffen.

Begegnungscafé im Ahrtal soll besinnliche Momente ermöglichen

Petra Pellenz leitet den Treffpunkt und bekommt in den Gesprächen mit ihren Gästen mit, dass viele nicht in Weihnachtsstimmung sind. "Manche sind froh, dass Verwandte zu Besuch kommen. Andere möchten einfach nur still zu Hause sein", erzählt Pellenz. Auch wegen der Dunkelheit im Winter herrsche teilweise eine gedrückte Stimmung in der Stadt. Manche Menschen würden einfach darauf warten, dass die Zeit vorbeigehe.

"Wer feiert schon gerne Weihnachten in Rohbauten?"

Im Café wollen Pellenz und ihr Team den Gästen trotzdem einen Raum für Besinnlichkeit geben. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es zum Beispiel nachmittags Kaffee und Kuchen. Auch Weihnachtslieder werden gespielt. Niemand soll laut Pellenz die Festtage alleine zuhause verbringen müssen. "Wer feiert schon gerne Weihnachten in Rohbauten, wo die Wände noch abgeschlagen sind?", ergänzt Pellenz' Kollege Wolfgang Weingartz.

Wolfgang Weingartz und Petra Pellenz vom Begegnungscafé :KERIT bieten Menschen im Ahrtal eine Anlaufstelle, die Weihnachten nicht alleine verbringen wollen. SWR

Weihnachten auf der Baustelle in Mayschoß

Für Lucas Adams aus Mayschoß ist Weihnachten im Rohbau dagegen nach eigener Aussage kein Problem. Die Ahr hatte den Keller und das Erdgeschoss seines Hauses überflutet. Noch immer steht er vor unverputzten Wänden mitten in einer Baustelle.

Mit seiner Mutter wohnt er derzeit im Obergeschoss, das von der Flut verschont geblieben ist. Doch schon vergangenes Jahr war für ihn klar: Weihnachten wird trotzdem gefeiert. "Es gibt sehr wenige Gründe, durch die ich mir das Weihnachtsfest versauen lasse", sagt Adams. "Und dieses Hochwasser zählt absolut nicht dazu."

Das Erdgeschoss im Haus von Lucas Adams in Mayschoß ist fast eineinhalb Jahre nach der Flut noch immer eine Baustelle. SWR

Vor einem Jahr musste Adams noch Kabeltrommeln aufstellen, um seine Christbaumbeleuchtung anzuschließen. Dieses Jahr kommt der Strom immerhin schon wieder aus der Steckdose. An Heiligabend wird er wie immer die Weihnachtskrippe aufbauen. Zur Bescherung kommen dann seine Tante und sein Onkel vorbei und es gibt traditionell Fondue. Kommendes Jahr will Lucas Adams das Erdgeschoss fertig renovieren. Sein Ziel: Bis Weihnachten soll es fertig sein.