Telefonhotline für Flutbetroffene an den Feiertagen länger erreichbar

Das Land unterstützt Flutbetroffene im Ahrtal und der Region auch während der Feiertage. Unter anderem ist die Hilfe-Hotline im Ahrtal und in Trier länger erreichbar.

Vor allem zwischen den Jahren solle daran erinnert werden, dass es Hilfe gebe und niemand mit der Last der Erinnerung allein bleiben müsse, heißt es vom Opferbeauftragten der Landesregierung, Detlef Placzek. Dafür werde das Angebot für Flutbetroffene, die psychosoziale Unterstützung bräuchten, zwischen den Jahren erweitert.

Demnach soll die kostenfreie Hotline zwischen dem 20. Dezember und dem 6. Januar von 8 bis 20 Uhr erreichbar sein. Die Nachsorge-Angebote sollen laut Placzek außerdem im neuen Jahr unverändert bestehen bleiben.

Begegnungscafé für Flutbetroffene im Ahrtal

In Kooperation mit der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe Ahr bietet der Opferbeauftragte den Angaben zufolge außerdem ein Begegnungs-Café "Ahr Treff Selbsthilfe -Kaffee und mehr" für Flutbetroffene an. Der Ahr Treff soll demnach die Möglichkeit bieten, in vertrauensvoller Atmosphäre ungezwungen in den Austausch zu kommen.

Der nächste Ahr Treff findet am 10. Januar 2023 von 15 bis 17 Uhr in Mayschoß statt. Für Betroffene aus der Region um Trier lädt die Kontakt- und Informationsstelle e.V. Trier am 13. Januar 2023 zu einem Online-Austausch ein.

Weitere Nachsorge-Angebote für psychologische Aufarbeitung

Die aktuellen Nachsorge-Angebote gibt es online auf der Seite des Opferbeauftragten. Die Nummer der kostenfreien Hilfe-Hotline ist 0800 0010218 (erreichbar Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr; vom 20. Dezember bis 6. Januar von 8 bis 20 Uhr)