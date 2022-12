Aktionsbündnis beschenkt Kinder im Ahrtal

Mit mehr als 100 Weihnachtsgeschenken und einem erleuchteten Weihnachtstruck überrascht das "Aktionsbündnis für Kinder in Deutschland" an diesem Wochenende Kids aus dem Ahrtal.

Am Samstagmittag startet der Weihnachtsmann mit seiner Frau und fast 20 Elfen und Weihnachtsengeln von der Westpfalz Richtung Ahrtal. Im Gepäck haben sie mehr als 100 Geschenke für Kinder und Jugendliche, die von der Flut im vergangenen Jahr betroffen sind.

Das "Aktionsbündnis für Kinder in Deutschland" will helfen - unkompliziert, schnell und von Herzen, sagt Janine Malkmus, Vorsitzende des Aktionsbündnisses.

"Ich freue mich jetzt schon riesig auf die leuchtenden Kinderaugen! Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke."

Wünsche und persönliche Gedanken

Seit einigen Wochen konnten Kinder bis zum Alter von 18 Jahren Wünsche einschicken. Auf kleinen Postkarten haben sie ihre Wunschlisten - mit einem Wert von bis zu 30 Euro - und ihre Gedanken aufschreiben können und an Malkmus und ihr ehrenamtliches Team geschickt. Darunter oft deutlich mehr emotionale Worte als Geschenkwünsche. Einige Kinder haben ihre Gefühle auch als kleine Kunstwerke auf die Karten gemalt. Ein Kind hat sogar einen zwei Seiten langen Brief mitgeschickt, erzählt die 42-Jährige.

An den Weihnachtsbäumen hängen mehr als 100 Wünsche von Kindern und Jugendlichen aus dem Ahrtal. Aktionsbündnis Deutschland Hilft

"Ein Mädchen hat geschrieben: 'Ich wünsche mir, dass wir wieder in unser Haus können', ein anderes Kind 'Ich wünsche mir, dass der Opa wieder gesund wird'".

106 Kinderwünsche werden wahr

Alle 106 Wunschzettel hat Janine Malkmus mittlerweile digitalisiert. Sie hingen in den vergangenen Wochen an Weihnachtsbäumen in einem großen Einkaufszentrum in Alzey. Und tatsächlich hat sich für jeden einzelnen Wunsch auch ein Pate gefunden. Mit dabei sind Fußbälle, Playmobil Spielboxen, ein Skateboard, Geduldsspiele oder auch ein Nachtlicht.

Mit dem erleuchteten Weihnachtstruck, der auch im vergangenen Jahr schon im Ahrtal Kinderaugen zum Strahlen gebracht hat, werden die Geschenkboxen am Samstag um 17 Uhr in Kreuzberg, einem Ortsteil von Altenahr, vom Weihnachtsmann, der Weihnachtsfrau und den vielen festlichen Helfern feierlich übergeben. Der schönste und emotionalste Moment ist für Janine Malkmus, wenn der hell erleuchtete Truck um die Ecke kommt.

"Dann geht hinten die Plane auf, der Weihnachtsmann sitzt auf dem Schlitten. Alles ist festlich und stimmungsvoll erleuchtet. Die fröhlichen Kinderaugen sind das Beste. Man spürt, dass wir was bewirken."

Weitere Aktionen geplant

Solche Aktionen will der gemeinnützige Verein nach eigenen Angaben auch in Zukunft auf die Beine stellen. Nach der Ahrflut war er zunächst als Initiative gegründet worden. Seitdem hat das Bündnis zahlreiche Hilfstransporte organisiert. Inzwischen sind die ehrenamtlich helfenden Menschen um Malkmus auch offiziell als Verein organisiert. Der Funke ist übergesprungen, sagt die 42-Jährige. "Wir haben eine sehr sozial ausgeprägte Ader und die wollen wir nutzen", betont sie.

"Wir wollen den Familien und Kindern langfristig helfen, die in Not geraten sind. Wir haben im Ahrtal angefangen, helfen jetzt aber auch Tafeln, Frauenhäusern und dem Kinderschutzbund in Einzelfällen."

Ziel des Vereins sei es, langfristig in ganz Deutschland Familien in Not zu helfen. Wer das Projekt unterstützen möchte: Am Sonntag findet der erste Kinder-Weihnachtsmarkt in Oberwiesen statt. Der Erlös von Essen und Getränken geht an ein soziales Projekt in der Region.

Die Homepage vom "Aktionsbündnis für Kinder in Deutschland"