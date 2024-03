Der Familienvater vom Mittelrhein hat in Kenia eine massive Dürre miterlebt. Mit dem Extrem-Lauf will er auf den globalen Wassermangel hinweisen. Seine Botschaft: Wasser ist kostbar.

Ein bisschen nervös ist Simon Fischer schon. Am Montagmorgen um acht Uhr startet der Familienvater aus St. Goarshausen zu seinem "Blue Run" - in 31 Tagen will er dann von Konstanz am Bodensee am Mittelrhein entlang bis nach Berlin laufen. Im Durchschnitt jeden Tag eine Strecke, die einem Marathon entspricht, also etwas mehr als 41 Kilometer.

31 Marathons: Vater will Welt für seine Kinder retten

Die ersten paar Tage will es der Vater von zwei kleinen Kindern langsam angehen, damit sich sein Körper an die Strapaze gewöhnt. "Wenn ich dann merke, dass es gut klappt, werde ich auch schneller laufen", sagt er.

Es ist eine Lebensaufgabe für mich, die Welt für meine Kinder so gut wie möglich zu gestalten.

Ihm geht es nicht um eine sportliche Höchstleistung. Er will mit seinem Lauf vielmehr darauf aufmerksam machen, dass es wegen des Klimawandels weltweit immer mehr Trockenphasen und Dürren gibt: Was das für die betroffenen Menschen bedeutet - und was man selbst tun kann, um Trinkwasser zu sparen. Das sei er seinen beiden Kindern schuldig, sagt Fischer: "Es ist eine Lebensaufgabe für mich, die Welt für meine Kinder so gut wie möglich zu gestalten."

Simons Botschaft: Wasser ist Leben, schützt es!

Denn Wassermangel sei nicht nur ein Problem in Kenia, wo er die Folgen einer extremen Dürre bei seiner Arbeit für den Weltfriedensdienst hautnah mitgekommen habe, so der 40-Jährige. Sinkende Grundwasserpegel, Wälder, die austrocknen und in denen die Bäume absterben - und sintflutartige Regenfälle wie bei der Flut im Ahrtal: All das seien Folgen des Klimawandels, die auch die Menschen in Deutschland und in Rheinland-Pfalz in Zukunft immer öfter zu spüren bekommen werden, etwa beim Mangel an Trinkwasser.

Extrem-Lauf soll zum Umdenken inspirieren

In den vergangenen anderthalb Jahren habe er in den Wäldern rund um seinen Heimatort St. Goarshausen trainiert, er sei jeden Tag zwischen 20 und 35 Kilometer gelaufen. Und er habe ganz bewusst begonnen Wasser zu sparen und jeden Morgen kalt geduscht. "Jeden Morgen kalt duschen, ist nie leicht. Aber man steht nur ein, zwei Minuten unter der Dusche und spart so Wasser und Energie." Dabei werde auch das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet, das habe ihm immer einen guten Start in den Tag ermöglicht.

Simon Fischer hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren auf seinen "Blue Run" vorbereitet und hat jeden Tag in den Wäldern rund um St. Goarshausen trainiert. SWR

Zudem habe er schon vor dem Training für seinen Blue Run seine Ernährung umgestellt, erzählt Simon Fischer. Er ernähre sich hauptsächlich regional und saisonal und vor allem vegetarisch. Auch das spare Wasser und habe ihm persönlich gut getan. Jetzt fühle er sich fit für den Lauf vom Bodensee über den Mittelrhein nach Berlin.

Immer öfter Dürre und Wassermangel auch in RLP

Wenn alles klappt wie geplant, dann läuft Simon Fischer am 18. April seine letzte Etappe von Potsdam nach Berlin. Vorher ist er auch am Mittelrhein unterwegs: Am 30. März läuft er von Offenheim nach Mainz. In den Tagen danach über Lorch, Koblenz und Bad Breisig nach Bonn. Er bekomme schon jetzt viel Zuspruch und Unterstützung, erzählt er. Über seinen Instagram-Kanal, in dem er über seinen Lauf berichtet.

Außerdem wollen Menschen ihn ein Stück weit begleiten und mit ihm zusammen laufen, vor allem in seiner Heimat am Mittelrhein. "Die wollen mit mir ins Gespräch kommen und fragen, was sie selbst tun können gegen die Wasserknappheit." So habe etwa der Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, Volker Boch (parteilos) angekündigt, sich seinem Lauf anzuschließen.

Unterwegs wird Simon Fischer immer wieder Vorträge halten - in Konstanz, Freiburg, Bonn und Berlin. Und am 28. April kommt er zum Umwelttag in Strüth im Taunus - dem Ort, in dem er aufgewachsen ist und der ein Vorreiter in Sachen Energiewende ist.