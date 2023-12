Stadt Koblenz pflanzt 170 klimaresistente Bäume

Die Stadt Koblenz möchte mehr als 170 Bäume pflanzen, die besonders gut mit dem Klimawandel zurechtkommen. Los ging es am Mittwoch mit einer zwölf Meter hohen Libanon-Zeder.

Bislang standen auf dem Reichensperger Platz vor dem Koblenzer Oberlandesgericht Hainbuchen oder Silberahörner. Die sind nach Angaben von Stadtbaummanager Stephan Dally in die Jahre gekommen und werden bald sterben. "Nach und nach wollen wir hier Bäume anpflanzen, die trockene, heiße Sommer aber auch kalte Wintermonate gut überstehen", sagt Dally.

Libanon-Zeder ist zwölf Meter groß und kostet 6.000 Euro

Mitarbeitende des Grünflächenamtes der Stadt Koblenz haben eine viereckige, doppeltürgroße Grube ausgegraben. Die ist aber gar nicht mal so tief. Denn die flachwurzelnde Libanon-Zeder, die hier eingepflanzt werden soll, wurde vorher schon acht mal umgepflanzt, um ein kompaktes, oberirdisches Wurzelsystem zu entwickeln. 6.000 Euro kostet der Baum. "Eine Anschaffung, die sich lohnt", betont Stadtbaummanager Dally.

Die Libanon-Zeder wurde von einer Baumschule in den vergangenen Jahren mehrfach umgepflanzt. So bildet sie ein kompaktes, oberirdisches Wurzelsystem. SWR

Aufwendige Transport- und Pflanzaktion

Der Baum ist am Mittwochvormittag per Tieflader vom Niederrhein nach Koblenz gekommen. Zwölf Meter ist die Libanon-Zeder groß, die Wurzeln in einem Jutesack verpackt. Ein tonnenschwerer Kran hebt die Zeder von dem Tieflader in die Höhe und schwenkt sie in das vorbereitete Erdloch.

Dort steht sie zunächst noch ein bisschen schief, doch den Mitarbeitern der Stadt gelingt es, den Baum schnell mit Erde zu stabilisieren. Anschließend zieht der Bagger die Zeder in ihre endgültige, aufrechte Position. Anderthalb Stunden dauert die gesamte Pflanzaktion. Stadtbaumanager Stephan Dally ist glücklich: "Der Tieflader war pünktlich, Kran und Bagger waren da. Alles ist gut gelaufen."

Der zwölf Meter große Baum wird mit einem Bagger in Position gezogen und anschließend mit Erde fixiert. SWR

Zeder muss regelmäßig gegossen werden

Später werden noch vier Holzpfähle um die Zeder eingepflockt und ein Gießrand angelegt. Denn die Zeder braucht bis sie vollständig angewachsen ist bei jeder Wässerung rund 400 Liter Wasser. "Man braucht drei bis vier Jahre, dann reicht der Regen und die Bodenfeuchtigkeit aus. Aber am Anfang benötigt der Baum viel Unterstützung durch Gießwasser." Die immergrüne Libanon-Zeder ist nicht nur äußerst klimaresistent, sondern filtert nach Angaben von Stadtbaummanager Dally auch Feinstaub aus der Luft.

Am Reichenspergerplatz und in der ganzen Koblenzer Innenstadt sollen in nächster Zeit weitere klimaresistente Bäume angepflanzt werden - zum Beispiel auch eine amerikanische Zierkirsche. "Die blüht rosa, sieht wunderschön aus und wird auch gerne von Insekten angeflogen", sagt Dally.