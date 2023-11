Trotz Protesten: Stadt Koblenz fällt erste Bäume in der Südallee

In Koblenz werden seit Montagmorgen 15 Bäume in der Südallee gefällt. Laut dem Eigenbetrieb Grünflächen sind die Robinien- und Ahornbäume nicht mehr standsicher.

Am Montagmorgen haben die Baumfällarbeiten in der Koblenzer Vorstadt zwischen Friedrich-Ebert-Ring und Markenbildchenweg begonnen. Zunächst sollen 15 Bäume gefällt werden, 17 weitere sollen dann in naher Zukunft folgen, so der Eigenbetrieb. Sie seien ein Sicherheitsrisiko. Dies habe ein knapp 200 Seiten umfassendes Baum-Gutachten ergeben, das auf der Internetseite eingesehen werden könne.

Kranker Baum fällt gegen Haus in der Südallee

Bereits im Juli war eine Robinie in der Südallee gegen ein leerstehendes Haus gestürzt. Verletzt wurde niemand. Der Baum war nach Angaben des Eigenbetriebs krank und von einem Pilz befallen, der unter anderem durch Hundekot und Urin verursacht wird.

In Koblenz werden die ersten Bäume in der Südallee gefällt. Dagegen hatten Anwohner protestiert. SWR

Die Stadt will die gesamte Südallee sanieren und eine Fahrradstraße bis in die Innenstadt anlegen. Dafür sollen laut Stadt insgesamt mehr als 50 Bäume gefällt und durch etwa 140 neue ersetzt werden.

Proteste gegen Baumfällungen

Gegen die Maßnahme hatten mehr als 4.000 Menschen eine Petition unterschrieben und dem Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) in einer Stadtratssitzung vor der Sommerpause übergeben. Die Gegner bezweifeln, dass alle Bäume wirklich krank und morsch sind.

Rund 100 Personen kamen zur Demo an die St. Josef Kirche in Koblenz. SWR

Wo überall im Stadtgebiet Bäume gefällt werden, ist auf der Homepage der Stadt aufgelistet. Die Stadt hat angekündigt, insgesamt 178 Bäume im Stadtgebiet neu pflanzen zu wollen.