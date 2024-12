In Kajaks sollen Kinder und Jugendliche spielend lernen, keine Angst mehr vor Wasser zu haben. Nun wurde das Projekt ausgezeichnet.

Die Initiative WassAHR aus Sinzig ist Sieger des Wettbewerbs für ein gutes Miteinander der DAK-Krankenkasse. Insgesamt neun Initiativen aus dem gesamten Bundesgebiet waren nominiert - und der erste Platz ging an die Ehrenamtlichen aus dem Ahrtal: Am Mittwochnachmittag wurden sie in Berlin mit dem Preis ausgezeichnet. Sie erhalten ein Preisgeld von 3.000 Euro.

Das Projekt unterstützt Kinder und Jugendliche, die nach der Flutkatastrophe an der Ahr Angst vor Wasser hatten und versucht sie wieder an das Element heranzuführen. Organisiert wird es vom Wassersportverein Sinzig.

Die Kinder sind total erstarrt. Da war für uns klar: Wir müssen was tun.

Nach der Flut habe der Verein ein Camp organisiert. An einem Tag habe es angefangen zu regnen, erzählt die Initiatorin Frauke Weller. "Die Kinder sind total erstarrt. Da war für uns klar: Wir müssen was tun." Auf der Ahr und in den Römerthermen in Bad Breisig versucht der Verein den Kindern Wasser näher zu bringen.

Oftmals sind die Kinder dabei noch immer von der Flutkatastrophe geprägt, so Weller. "Es geht darum, dass die Kinder, die das Projekt durchlaufen, lernen, dass die Ahr nicht nur bedrohlich ist. Sie kann auch echt Spaß machen."

Mit Kajaks gegen die Angst vor Wasser

Kajakfahren soll Angst vor der Ahr nehmen

Die Gruppe startet in den Thermen. Langsam tasten sich die Mitglieder dann ans Wildwasser heran, fahren auf Seen und dann später auf der Ahr. Mit den Booten spielen sie fangen oder mit Bällen. Einer von ihnen ist Justus: "Seit der Flut hatte ich teilweise auch Angst", erzählt er in seinem Kajak. "Das hat mir dann viel Entspannung und Zeit gegeben, richtig nachzudenken."

650 Initiativen aus ganz Deutschland hatten sich für Preis beworben

Der Preis "Gesichter für ein gesundes Miteinander" der Krankenkasse DAK zeichnet Projekte aus, die sich für Mitmenschen engagieren. Neben dem WassAHR-Projekt waren in diesem Jahr unter anderem auch ein Verein, der pflegebedürftigen Menschen dabei hilft, Urlaub zu machen und ein Projekt, bei dem Ehrenamtliche mit Therapiehunden kranke Kinder besuchen. Insgesamt hatten sich in diesem Jahr 650 Initiativen aus ganz Deutschland beteiligt.