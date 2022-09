Johannes Baumert arbeitet als Autor bei SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über aktuelle Artikel von ihm und erfahren Persönliches.

SWR-Reporter Johannes Baumert im SWR Regionalbüro Bad Neuenahr-Ahrweiler SWR

Johannes Baumert ist Multimedia-Reporter im SWR-Studio Koblenz. Während des Studiums der Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte in Bonn absolvierte er eine Journalistenausbildung am Institut zur Förderung Publizistischen Nachwuchses (ifp) in München. Er arbeitete unter anderem für die Onlineredaktion der Wirtschaftswoche in Düsseldorf und als Reporter für die Deutsche Presse-Agentur in Köln.

Begleitet Wiederaufbau in den Flut-Regionen

2020 wechselte er zum SWR und ist für den Sender im Norden von Rheinland-Pfalz unterwegs. Seit der Flutkatastrophe im Ahrtal arbeitet er überwiegend im SWR-Regionalbüro Bad Neuenahr-Ahrweiler und berichtet von dort für die ARD-Hörfunkwellen, SWR-Aktuell oder Zur Sache Rheinland-Pfalz über den Wiederaufbau in der Region.

Am Rhein zu Hause

Johannes Baumert ist in Mainz geboren und aufgewachsen.

Neben der Arbeit fährt er am liebsten mit dem Rad entlang des Rheins

oder wandert durch die Eifel und das Siebengebirge.

